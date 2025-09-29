СМИ: Дания мобилизовала резервистов после инцидентов с дронами
Власти Дании срочно вызвали на службу сотни резервистов после сообщений о неопознанных беспилотниках в воздушном пространстве страны, сообщили телеканал TV2 и газета Jyllands-Posten. Гражданских, ранее проходивших службу в армии, попросили как можно скорее вернуться в части.
По данным источников, несколько случаев с дронами зафиксировали над крупнейшей авиабазой страны и рядом с аэропортами, что ранее уже приводило к временной приостановке гражданских рейсов в Копенгагене.
Бывший главный аналитик Службы военной разведки Якоб Каарсбо отметил, что столь срочный призыв резервистов беспрецедентен и отражает «экстраординарную ситуацию», требующую чрезвычайных мер.
По словам эксперта, меры напрямую связаны с обеспечением безопасности на саммите ЕС, который пройдет в Копенгагене на этой неделе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна
- Дешевый интернет в России связали с уровнем зарплат и курсом рубля
- В Крыму призвали экономить топливо и пользоваться общественным транспортом
- Без инфантилов: Мужское ядро сайтов знакомств повзрослело
- В Москве назвали причины кризиса ресторанного бизнеса
- Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином для обсуждения торговой сделки
- Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны
- От Кончаловского до Козловского: Какие сериалы смотреть в октябре
- Названы приложения для экстренной очистки памяти телефона
- Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru