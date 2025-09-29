СМИ: Дания мобилизовала резервистов после инцидентов с дронами

Власти Дании срочно вызвали на службу сотни резервистов после сообщений о неопознанных беспилотниках в воздушном пространстве страны, сообщили телеканал TV2 и газета Jyllands-Posten. Гражданских, ранее проходивших службу в армии, попросили как можно скорее вернуться в части.

По данным источников, несколько случаев с дронами зафиксировали над крупнейшей авиабазой страны и рядом с аэропортами, что ранее уже приводило к временной приостановке гражданских рейсов в Копенгагене.