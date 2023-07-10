«Весна покажет»: Пригожин ответил грубой шуткой на создание музыки с помощью ИИ

По его словам, музыка, написанная человеком, лучше и живее. Пригожин считает, что ИИ в музыке не является искусством.

«Я человек старой формации, я больше за тактильные ощущения. Я люблю все, что живое. Наверное, я полуаналоговый человек, не цифровой до конца. В каких-то моментах цифра хороша, но интеллектуальная собственность хороша тогда, когда ее физически создает какой-то человек в виде какой-то личности. Изначально оригинал создавал человек. Если мы возьмем какие-нибудь картины, например, Пикассо и так далее, то все остальное делается на основе оригинала, на базе каких-то вещей, на базе настоящего искусства. Цифра – это не настоящее искусство. Без этого нельзя, но с этим девальвируется сама личность человека, сама фигура. Все равно этот ИИ основан на каких-то алгоритмах. Это, конечно, меняет всю палитру мира. Есть же разница смотреть на цифровую природу или на настоящую. Есть разница между тем, что вы едите - искусственное или настоящее», - поделился продюсер.

Пригожин отметил популярность виниловых пластинок среди «умных, благородных и состоятельных людей».

«И то, и другое имеет право на жизнь. Мне многие говорят, что завтра все заменит цифра. Но все равно, если вы не заметили, то винил остался в эксклюзиве для очень умных, благородных и состоятельных людей. История циклична у нас, мода тоже. Обратите внимание, что сейчас многие используют музыкальные материалы 2000-х годов. Они повторяют то, что уже было создано», - заключил продюсер.

Ранее Пригожин в эфире НСН заявил, что не понимает попыток лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ) добиться снятия статуса иноагента после оскорблений своей страны и народа, передает «Радиоточка НСН».

