«Весна покажет»: Пригожин ответил грубой шуткой на создание музыки с помощью ИИ
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выступил против номинации на "Грэмми" музыки, созданной с использованием искусственного интеллекта,
Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что искусственный интеллект может создавать музыку не хуже человека, однако пока неизвестно, получится ли у него сделать лучше.
Накануне глава американской Академии звукозаписи Харви Мейсон в беседе с Associated Press заявил, что созданная с помощью искусственного интеллекта музыка отныне сможет претендовать на премию «Грэмми», однако большая часть трека должна быть создана человеком. Пригожин призвал посмотреть за развитием событий по части написания ИИ музыки.
«Будущее за искусственным интеллектом, но живое тоже останется. Искусственный интеллект способен делать музыку не хуже человека точно. Сможет ли лучше – посмотрим. Есть такая грубая шутка: весна покажет, кто где какал. Здесь то же самое», - сказал собеседник НСН.
По его словам, музыка, написанная человеком, лучше и живее. Пригожин считает, что ИИ в музыке не является искусством.
«Я человек старой формации, я больше за тактильные ощущения. Я люблю все, что живое. Наверное, я полуаналоговый человек, не цифровой до конца. В каких-то моментах цифра хороша, но интеллектуальная собственность хороша тогда, когда ее физически создает какой-то человек в виде какой-то личности. Изначально оригинал создавал человек. Если мы возьмем какие-нибудь картины, например, Пикассо и так далее, то все остальное делается на основе оригинала, на базе каких-то вещей, на базе настоящего искусства. Цифра – это не настоящее искусство. Без этого нельзя, но с этим девальвируется сама личность человека, сама фигура. Все равно этот ИИ основан на каких-то алгоритмах. Это, конечно, меняет всю палитру мира. Есть же разница смотреть на цифровую природу или на настоящую. Есть разница между тем, что вы едите - искусственное или настоящее», - поделился продюсер.
Пригожин отметил популярность виниловых пластинок среди «умных, благородных и состоятельных людей».
«И то, и другое имеет право на жизнь. Мне многие говорят, что завтра все заменит цифра. Но все равно, если вы не заметили, то винил остался в эксклюзиве для очень умных, благородных и состоятельных людей. История циклична у нас, мода тоже. Обратите внимание, что сейчас многие используют музыкальные материалы 2000-х годов. Они повторяют то, что уже было создано», - заключил продюсер.
Ранее Пригожин в эфире НСН заявил, что не понимает попыток лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в РФ) добиться снятия статуса иноагента после оскорблений своей страны и народа, передает «Радиоточка НСН».
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