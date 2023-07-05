«Это лицемерие!»: Пригожин объяснил, когда можно простить артистов-иноагентов

«Человек уехал из страны, оскорблял публично страну, людей в стране, а теперь хочет оспорить, что он иноагент. Если человек признает свои ошибки и хочет вернуться домой, мы не можем ему этого запретить. Я думаю, что в стране много благородных людей, которые с пониманием к таким вещам отнесутся. Выступать за мир между странами в целом – это одна история. Оскорбления страны и людей – это другое. Я считаю, что это лицемерие определенной группы людей. Если кто-то не согласен – взял и уехал», - объяснил он.

Покровскому вспоминают не только высказывания с критикой СВО, но и, например, то, что он проклял Россию в церковный праздник.

Рассуждая о потенциальных «возвращенцах» Пригожин отметил, что относиться к таким людям нужно внимательно, оценивать их цели и намерения.

«Люди, которые хотят вернуться домой, они согласны с той политикой государства, которую проводит наша страна. Если цель – вернуться домой, потому что вы любите свою Родину, свой дом, это один вопрос. Если вы приехали, чтобы бунты устраивать, поднимать массы, это другое дело. Вам этого не простят и не дадут сделать. Надо понять, каковы цели «возвращенцев». Всем, кто с чем-то не согласен, им дали возможность уехать. Государство никого не прогоняло и никого не держало», - заключил собеседник НСН.

В марте в интернете появилась аудиозапись якобы телефонной беседы продюсера Пригожина с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым». В разговоре звучит критика российской власти. Пригожин назвал это фейком. Продюсер указал, что в настоящее время «технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу». Он также напомнил о своей политической позиции, которая «присутствует во всех интервью и в общественном поле», передает «Радиоточка НСН».

