На премию «Грэмми» сможет претендовать созданная с помощью ИИ музыка
Созданная с помощью искусственного интеллекта музыка отныне сможет претендовать на премию «Грэмми», сообщил Associated Press.
Уточняется, что соответствующие композиции допустят к соревнованию, однако большая часть трека должна быть создана человеком, заявил гендиректор американской Академии звукозаписи Харви Мейсон.
Главный редактор агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» допустил, что для написанных ИИ композиций появится отдельная награда.
В апреле 2023 года в социальных сетях стала популярна песня Heart On My Sleeve, исполненная голосами двух музыкантов — Дрейка и The Weeknd. Сами исполнители в записи не участвовали, а трек был создан при помощи технологии клонирования голосов, передает передает «Радиоточка НСН».
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