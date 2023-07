На премию «Грэмми» сможет претендовать созданная с помощью ИИ музыка

Уточняется, что соответствующие композиции допустят к соревнованию, однако большая часть трека должна быть создана человеком, заявил гендиректор американской Академии звукозаписи Харви Мейсон.

Главный редактор агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» допустил, что для написанных ИИ композиций появится отдельная награда.

В апреле 2023 года в социальных сетях стала популярна песня Heart On My Sleeve, исполненная голосами двух музыкантов — Дрейка и The Weeknd. Сами исполнители в записи не участвовали, а трек был создан при помощи технологии клонирования голосов, передает передает «Радиоточка НСН».