Сервис «Яндекс Музыка» анонсировал премодерацию новых треков
Сервис «Яндекс Музыка» объявил о введении премодерации новых треков, сообщает пресс-служба «Яндекса».
Уточняется, что для проверки контента будет использоваться гибридная модель — сначала при помощи машинного обучения, а затем вручную.
Параллельно будет выявляться контент на чувствительные темы, способный вызвать дискомфорт у слушателей.
«В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса», — заключили в компании.
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала «Радиоточке НСН», что у молодых артистов хорошие тексты, но плохая музыка .
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru