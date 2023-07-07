Сервис «Яндекс Музыка» анонсировал премодерацию новых треков

Уточняется, что для проверки контента будет использоваться гибридная модель — сначала при помощи машинного обучения, а затем вручную.

Параллельно будет выявляться контент на чувствительные темы, способный вызвать дискомфорт у слушателей.

«В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса», — заключили в компании.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала «Радиоточке НСН», что у молодых артистов хорошие тексты, но плохая музыка .

