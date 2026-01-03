Пригожин объяснил феномен самого богатого певца России Вани Дмитриенко

Феномен популярности певца Вани Дмитриенко связан с его харизмой и природным магнетизмом, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Аня, Ваня, «Бонд»: Стриминги назвали главных артистов 2025 года
«С полной ответственностью могу заявить, что это абсолютно уникальный артист, неповторимый, с большой харизмой, у него невероятный магнетизм, который завораживает не только юных девчонок, но и возрастных дам», — сказал Пригожин в беседе с ОСН.

Продюсер, знающий певца с детских лет, уверен: Дмитриенко обладает всеми качествами, чтобы завоевать статус народного артиста. Ключевой фактор — содержание его песен: они лишены банальности, наполнены смыслом и понятны слушателям любого возраста.

Ранее Дмитриенко стал лидером по заработкам среди артистов в 2025 году: за 33 концерта он получил 924 миллиона рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Казаков Александр
ТЕГИ:МузыкантыМузыкаКонцертШоуШоу-бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры