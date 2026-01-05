Зеленский рассказал о роли генерала СБУ в организации ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей спецподразделений Службы безопасности Украины Денис Килимник причастен к организации ударов по территории России. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с генералом.

По словам украинского президента, Килимник, занимающий пост первого заместителя руководителя центра спецопераций «А» СБУ, входит в число лиц, отвечающих за проведение наиболее значимых атак. Других деталей Зеленский не привел.

Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА

Украинские военные регулярно наносят удары по российской территории. В ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье Херсонской области, где, по данным властей, на празднование Нового года собрались около ста человек. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что удар носил целенаправленный характер и сопровождался применением зажигательной смеси. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что в ночь на 29 декабря была предпринята атака беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. По его словам, в налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны, пострадавших не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры