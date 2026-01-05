Зеленский рассказал о роли генерала СБУ в организации ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей спецподразделений Службы безопасности Украины Денис Килимник причастен к организации ударов по территории России. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам встречи с генералом.

По словам украинского президента, Килимник, занимающий пост первого заместителя руководителя центра спецопераций «А» СБУ, входит в число лиц, отвечающих за проведение наиболее значимых атак. Других деталей Зеленский не привел.