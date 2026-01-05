Более 300 туристов, в том числе россиян, застряли на острове Сокотра в Йемене

Более 300 иностранных туристов, в том числе граждане России, остаются на йеменском острове Сокотра после приостановки авиасообщения на фоне политического конфликта в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти провинции Сокотра.

По его словам, туристы из России, США и европейских стран находятся в Хадейбо — административном центре архипелага. Полеты были остановлены из-за кризиса в Руководящем президентском совете Йемена. В настоящее время, отметил собеседник агентства, ведутся переговоры между местными властями, арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и правительством Йемена. Рассматривается возможность возобновления работы аэропорта в течение ближайшей недели.

Аэропорт Сокотры был закрыт после вооруженных столкновений на востоке Йемена между силами Южного переходного совета, поддерживаемого ОАЭ, и войсками, лояльными главе Руководящего президентского совета страны.

Туристические поездки на Сокотру ранее организовывались через Объединенные Арабские Эмираты — в них были задействованы около 60 компаний. Для посещения архипелага, известного своим уникальным природным разнообразием, туристам требовались визы ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
