Более 300 туристов, в том числе россиян, застряли на острове Сокотра в Йемене
Более 300 иностранных туристов, в том числе граждане России, остаются на йеменском острове Сокотра после приостановки авиасообщения на фоне политического конфликта в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти провинции Сокотра.
По его словам, туристы из России, США и европейских стран находятся в Хадейбо — административном центре архипелага. Полеты были остановлены из-за кризиса в Руководящем президентском совете Йемена. В настоящее время, отметил собеседник агентства, ведутся переговоры между местными властями, арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и правительством Йемена. Рассматривается возможность возобновления работы аэропорта в течение ближайшей недели.
Аэропорт Сокотры был закрыт после вооруженных столкновений на востоке Йемена между силами Южного переходного совета, поддерживаемого ОАЭ, и войсками, лояльными главе Руководящего президентского совета страны.
Туристические поездки на Сокотру ранее организовывались через Объединенные Арабские Эмираты — в них были задействованы около 60 компаний. Для посещения архипелага, известного своим уникальным природным разнообразием, туристам требовались визы ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru