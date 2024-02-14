Пресс-секретарь Киркорова: Артист сам захотел посетить Горловку и Макеевку
Филиппа Киркорова никто не просил посещать ДНР, это его личная инициатива, заявила НСН пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.
Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала НСН, что артист сам поехал в ДНР.
«Филипп Бедросович сам изъявил желание отправиться в ДНР. Он посетил Горловку и Макеевку. Заезжал к детям, пообщался с ними, вручил много подарков», - сказала собеседница НСН.
Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Накануне появилась информация о поездке артиста в зону проведения спецоперации на Украине, что вызвало бурные обсуждения в Сети и среди высокопоставленных лиц. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за Киркорова, заявив, что он «всегда помогал», однако об этом «мало кто знает».
А вот глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил поездку певца в ДНР, указав на то, что зона СВО это «не постирочная, чтобы себя обелить».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мантуров: Только 20% иностранных компаний покинули Россию
- Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»
- Адвокаты форварда «Спартака» Промеса обжалуют приговор суда Амстердама
- Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро
- Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд»
- Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков
- Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО
- СМИ: Отличник из 4 класса школы в Подмосковье несколько лет избивает троечников
- В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части
- Умерла сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru