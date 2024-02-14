Пресс-секретарь Киркорова: Артист сам захотел посетить Горловку и Макеевку

Филиппа Киркорова никто не просил посещать ДНР, это его личная инициатива, заявила НСН пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала НСН, что артист сам поехал в ДНР.

Киркоров выступил перед персоналом и сотрудниками больницы в Горловке

«Филипп Бедросович сам изъявил желание отправиться в ДНР. Он посетил Горловку и Макеевку. Заезжал к детям, пообщался с ними, вручил много подарков», - сказала собеседница НСН.

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Накануне появилась информация о поездке артиста в зону проведения спецоперации на Украине, что вызвало бурные обсуждения в Сети и среди высокопоставленных лиц. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за Киркорова, заявив, что он «всегда помогал», однако об этом «мало кто знает».

А вот глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил поездку певца в ДНР, указав на то, что зона СВО это «не постирочная, чтобы себя обелить».

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ФОТО: Екатерина Успенская
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