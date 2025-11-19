Премию «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие культуры получил Алексей Кузнецов

Народный артист России, известный джазовый гитарист и композитор Алексей Кузнецов удостоен премии «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие джазовой культуры в России.

84-летний Кузнецов родился в эвакуации в Челябинске, а потом перебрался в Москву, где много лет проработал в Эстрадно-симфоническом оркестре Гостелерадио СССР, а в 1975 году создал свой джазовый квартет. В российский период он активно занимался просветительской деятельностью, в том числе на телевидении и радио. Кузнецов сотрудничал с Игорем Брилем, Георгием Гараняном, Алексеем Козловым, Игорем Бутманом и другими знаменитыми музыкантами.