Премию «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие культуры получил Алексей Кузнецов

Народный артист России, известный джазовый гитарист и композитор Алексей Кузнецов удостоен премии «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие джазовой культуры в России.

84-летний Кузнецов родился в эвакуации в Челябинске, а потом перебрался в Москву, где много лет проработал в Эстрадно-симфоническом оркестре Гостелерадио СССР, а в 1975 году создал свой джазовый квартет. В российский период он активно занимался просветительской деятельностью, в том числе на телевидении и радио. Кузнецов сотрудничал с Игорем Брилем, Георгием Гараняном, Алексеем Козловым, Игорем Бутманом и другими знаменитыми музыкантами.

Сурганова сравнила участников премии «Все Цвета Джаза» с Моцартом и Бахом

Известный джазовый пианист и композитор Даниил Крамер, входящий в жюри премии «Все Цвета Джаза», ранее рассказал НСН, каким должен быть хороший джазовый проект.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит 19 ноября в московском театре «ОДЕОН». Ее организатором выступает Радио JAZZ.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
