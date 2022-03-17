Премию телеканала «Муз-ТВ» перенесли на неопределенный срок
Генеральный директор «Муз-ТВ» Захар Бабин заявил, что «Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра», которая должна была пройти 3 июня на ЦСКА Арене, решили перенести на неопределенный срок, сообщает пресс-служба телеканала.
По его словам, купленные ранее билеты сохраняют своё действие, подготовка к мероприятию продолжается.
«Сделаем всё, чтобы церемония состоялась на должном уровне», – подчеркнул Бабин.
Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на миллион рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.
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