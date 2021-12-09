Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
Программный директор «Муз-ТВ», продюсер и телеведущий Андрей Разыграев уволился с телеканала. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Facebook.
«"Можно уйти с Муз-ТВ, но Муз-ТВ не уйдет из тебя никогда" — с этими словами закоренелого музтвшника я покинул канал», — подчеркнул Разыграев.
Программный директор сообщил, что покинул пост сам, решение уйти с канала «зрело в голове еще с лета» и не связано с недавними штрафами «Муз-ТВ» за гей-пропаганду.
Как отметил Разыграев, в течение семи с половиной лет он нес ответственность за контентную, программную и музыкальную политику телеканала и «ежедневно делал все, чтобы МУЗ-ТВ был Лучшим Музыкальным каналом страны».
Продюсер и телеведущий поблагодарил команду «Муз-ТВ» за работу и пожелал им «грандиозных свершений и взятия новых горизонтов».
В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал музыкальный канал на миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вслед за «Муз-ТВ» штраф за аналогичное нарушение получил сам Разыграев, ведущего обязали выплатить 100 тысяч рублей.
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