Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду

«"Можно уйти с Муз-ТВ, но Муз-ТВ не уйдет из тебя никогда" — с этими словами закоренелого музтвшника я покинул канал», — подчеркнул Разыграев.

Программный директор сообщил, что покинул пост сам, решение уйти с канала «зрело в голове еще с лета» и не связано с недавними штрафами «Муз-ТВ» за гей-пропаганду.

Как отметил Разыграев, в течение семи с половиной лет он нес ответственность за контентную, программную и музыкальную политику телеканала и «ежедневно делал все, чтобы МУЗ-ТВ был Лучшим Музыкальным каналом страны».

Продюсер и телеведущий поблагодарил команду «Муз-ТВ» за работу и пожелал им «грандиозных свершений и взятия новых горизонтов».

В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал музыкальный канал на миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вслед за «Муз-ТВ» штраф за аналогичное нарушение получил сам Разыграев, ведущего обязали выплатить 100 тысяч рублей.

