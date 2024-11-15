Представитель Киркорова опровергла сообщения о его неоплаченных штрафах

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская назвала недоразумением сообщения о том, что у исполнителя имеются задолженности по штрафам за нарушение ПДД.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что судебные приставы якобы объявили представителя российской эстрады в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов. Задолженность, по сведениям канала, составляла 24 тысячи рублей.

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Успенская заявили РИА Новости, что у певца «все оплачено» и появившаяся информация – «какое-то недоразумение». Представитель также предоставила скриншот с сайта «Помощник водителя», где вино, что задолженности у певца на данный момент нет.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что Кирковров будет оодним из самых дорогих артистов на новогодних корпоративах.


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ФОТО: ТАСС
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