Представитель Киркорова опровергла сообщения о его неоплаченных штрафах

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская назвала недоразумением сообщения о том, что у исполнителя имеются задолженности по штрафам за нарушение ПДД.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что судебные приставы якобы объявили представителя российской эстрады в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов. Задолженность, по сведениям канала, составляла 24 тысячи рублей.