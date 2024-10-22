Киркоров заступился за Глюкозу и отказался говорить о Пугачевой

Также исполнитель оставил без внимания вопрос о том, хотел бы он, чтобы Пугачева вернулась в страну.

Кроме того, Киркоров заступился за певицу Наталью Ионову-Чистякову (более известна как Глюкоза), которую задержали в аэропорту Шереметьево за употребление запрещенных веществ.

«Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда», — возмутился певец, назвав травлю в любом виде губительной для общества.

Ранее поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что готов продолжать сотрудничество с Пугачевой.

