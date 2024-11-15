СМИ: Киркорова разыскивают судебные приставы из-за 31 неоплаченного штрафа
Певца, народного артиста России Филиппа Киркорова объявили в розыск из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, нарушения с автомобилем Rolls-Royce артиста были зафиксированы с декабря 2023 года.
«В списке нарушений: превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте. В итоге накапало штрафов на 24 тысячи рублей, которые Киркоров забыл оплатить», — пишет Shot.
Судебные приставы объявили певца в розыск, открыв исполнительное производство и наложив запрет на регистрационные действия с его машиной.
Ранее СМИ сообщили, что приставы разыскивают актера Александра Головина. Звезда сериала «Кадетство» накопил около 60 тысяч рублей долга по почти 100 штрафам за нарушения ПДД, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru