Продюсер Бабичев: Киркоров будет самым дорогим певцом на новогодних корпоративах

Самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti, допустил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, певцы захотят «отбить» потерянное за время молчания после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Бабичев уверен, что если Киркоров, Милявская и Anna Asti получат заказы, то будут стараться повысить гонорары.

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Продюсер подчеркнул, что у них нет единого прайса, поскольку все зависит от мероприятия, количества человек, которые будут присутствовать, а также расположения площадки. При этом он выразил мнение, что самые высокие гонорары в этом году достигнут 8-15 млн рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал в разговоре с НСН, что артисты ходят на новогодние «огоньки» бесплатно. По его словам, если артисты не будут туда ходить, тем же депутатам не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Филипп КиркоровКорпоративы

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