Продюсер Бабичев: Киркоров будет самым дорогим певцом на новогодних корпоративах

Самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti, допустил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, певцы захотят «отбить» потерянное за время молчания после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Бабичев уверен, что если Киркоров, Милявская и Anna Asti получат заказы, то будут стараться повысить гонорары.