«Праздник музыки»: Битловед рассказал, как в России отмечают Всемирный день The Beatles
Слушатели The Beatles 16 января поздравляют друг друга с праздником и посещают концерты битловской музыки, отметил в эфире НСН Олег Чилап.
Всемирный день «Битлз» (World Beatles Day) отмечается в России концертами, а битловские ассоциации выпускают специальные номера журналов о группе, рассказал российский музыкант, лидер группы «Оптимальный вариант», историк творчества The Beatles Олег Чилап в интервью НСН.
Ежегодно 16 января отмечается World Beatles Day. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. На этом фоне Олег Чилап рассказал, какие праздничные мероприятия состоятся в России.
«В Санкт-Петербурге сегодня состоится концерт битловской музыки, где примут участие восемь групп. Аналогичные праздники битловской музыки будут проходить и в Москве послезавтра. Всероссийская битловская ассоциация, которая базируется в Самаре, выпустила специальный номер журнала "From Me To You" – это самый лучший русскоязычный журнал на тему The Beatles. Он вышел под Новый год. Это лишний раз доказывает, что время бежит, ЮНЕСКО может рано или поздно прекратить свое дыхание, а музыка The Beatles не выветривается», - сказал Чилап.
Он отметил, что 16 января слушатели The Beatles поздравляют друг друга с праздником и посещают концерты битловской музыки.
«Праздник Всемирный день The Beatles с одной стороны официальный, потому что якобы под эгидой ЮНЕСКО, а с другой стороны, в самой организации ЮНЕСКО мало кто знает об этом празднике... Поскольку просто какой-то расторопный поклонник The Beatles, журналист, в начале 2000-х годов каким-то образом за чашкой горячего чая убедил кого-то из чиновников ЮНЕСКО дать зеленый свет такому всемирному флешмобу. Плохого ничего в этом нет, поскольку в этот день все битлоориентированные граждане поздравляют друг друга, слушают музыку The Beatles. Отечественные и зарубежные группы исполняют эту музыку точно так же, как академические музыканты исполняют академическую музыку в консерваториях», - указал собеседник НСН.
Чилап подчеркнул, что музыка The Beatles является «религией мирового толка». По словам музыканта, бесконечный поток новостей о группе множит желание людей оставаться причастными к их творчеству.
«Beatles – это религия, хотим мы этого или нет. Может быть, это локальная религия, но религия мирового толка. Она очень активно подкармливается. Если 2 ноября 2023 года была выпущена новая песня The Beatles, то битловские заголовки на новостной ленте не затухают. Не так давно был отмечен 55-летний юбилей альбома Yellow Submarine, который вышел в 69-ом году. Автографы The Beatles и медиатор Пола Маккартни были выставлены на торги, а брат Пола Маккартни отметил свое 80-летие... Бесконечный поток этих новостей множит желание людей оставаться причастными к музыке The Beatles. Так люди испытывают свои ощущения молодости, радости и любви», - резюмировал Чилап.
В начале ноября 2023 года была официально опубликована последняя песня The Beatles. Композиция Now and Then, доведение до идеального состояния которой заняло 45 лет, стала финальной в истории коллектива, последним произведением, над которым так или иначе работали все участники «ливерпульской четверки» - Джон Леннон (1940-1980), Джордж Харрисон (1943-2001), Пол Маккартни и Ринго Старр, передает «Радиоточка НСН».
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