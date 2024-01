«Праздник музыки»: Битловед рассказал, как в России отмечают Всемирный день The Beatles

«В Санкт-Петербурге сегодня состоится концерт битловской музыки, где примут участие восемь групп. Аналогичные праздники битловской музыки будут проходить и в Москве послезавтра. Всероссийская битловская ассоциация, которая базируется в Самаре, выпустила специальный номер журнала "From Me To You" – это самый лучший русскоязычный журнал на тему The Beatles. Он вышел под Новый год. Это лишний раз доказывает, что время бежит, ЮНЕСКО может рано или поздно прекратить свое дыхание, а музыка The Beatles не выветривается», - сказал Чилап.

Он отметил, что 16 января слушатели The Beatles поздравляют друг друга с праздником и посещают концерты битловской музыки.

«Праздник Всемирный день The Beatles с одной стороны официальный, потому что якобы под эгидой ЮНЕСКО, а с другой стороны, в самой организации ЮНЕСКО мало кто знает об этом празднике... Поскольку просто какой-то расторопный поклонник The Beatles, журналист, в начале 2000-х годов каким-то образом за чашкой горячего чая убедил кого-то из чиновников ЮНЕСКО дать зеленый свет такому всемирному флешмобу. Плохого ничего в этом нет, поскольку в этот день все битлоориентированные граждане поздравляют друг друга, слушают музыку The Beatles. Отечественные и зарубежные группы исполняют эту музыку точно так же, как академические музыканты исполняют академическую музыку в консерваториях», - указал собеседник НСН.

Чилап подчеркнул, что музыка The Beatles является «религией мирового толка». По словам музыканта, бесконечный поток новостей о группе множит желание людей оставаться причастными к их творчеству.