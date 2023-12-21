На аукцион выставили картину, написанную участниками группы The Beatles

Аукционный дом Christie’s выставил на торги картину, которую написали участники группы The Beatles, сообщает CNN.

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Аукцион пройдет 1 февраля будущего года в Нью-Йорке.

Как отмечается, произведение было создано во время легендарного турне ливерпульской четверки по Японии в 1966 году. В написании живописной работы «Изображение женщины» принимали все участники британского квартета.

Специалисты уверенны, что этот лот заинтересует многих поклонников музыкального коллектива. Начальная цена работы – $400-600 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
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