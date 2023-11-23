Издательство Harper Collins выпустило приватные дневники ассистента The Beatles
Издательство Harper Collins выпустило книгу журналиста Кена Уомака «Жизнь легенды The Beatles: Нерассказанная история Мэла Эванса», сообщает «Коммерсант».
В основе издания лежат дневники роуд-менеджера, телохранителя и личного ассистента ливерпульской четвёрки Мэла Эванса. В 1963 году гитарист Джордж Харрисон порекомендовал мужчину хозяину клуба Cavern в качестве вышибалы, однако позже он стал работать с самими музыкантами.
Эванс был у The Beatles водителем, курьером, секретарём, а также принимал участие в записе песен «Maxwell’s Silver Hammer» и «A Day In The Life». По словам Ринго Старра, идея назвать одну из пластинок группы «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» принадлежит именно их ассистенту.
Дневники, которые вёл Эванс, пропали из виду после его смерти. Их нашли в 1986 году и передали семье мужчины. Его сын Гэри связался написавшим несколько трудов о The Beatles Кеном Уомаком, передав ему архиву отца. В итоге получилась книга, в которой битломаны найдут заметки Эванса о жизни с The Beatles и без них, а также уникальные фото и рисунки.
Ранее последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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