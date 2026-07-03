Россиянам назвали самую большую опасность детокс-капельницы

По его словам, особенно рискованными являются программы, где детокс-капельницы совмещены с голоданием, диетой на соках или жёсткими ограничениями. Такие марафоны действительно могут помочь сбросить два-три килограмма, однако, как правило, это потеря жидкости, а не оздоровлениие. Длительные ограничения могут привести к потере не только воды и жира, но и мышечной массы.

Эксперт указал, что подобные процедуры опасны для пожилых людей, а детям они полностью противопоказаны.

Симаков добавил, что самая большая опасность детокс-капельниц - это дыра в бюджете, так как «за красивые маркетинговые обещания» человек отдаёт по 15-20 тысяч рублей за процедуру.

«У человека дезинтоксикация организма происходит постоянно, так как почки и печень работают круглосуточно. Если они по какой-то причине отказывают, человек попадает в больницу», — заключил врач.

Ранее диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила «Радиоточке НСН», что диету на соках должен назначать врач, а длиться она может лишь один-два дня.

