Рейс из Петербурга в Москву вернулся из-за трещины в кабине пилотов
Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета после обнаружения трещины в остеклении. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает ТАСС.
Во время выполнения рейса FV6181 командир воздушного судна принял решение о возврате в Пулково из-за растрескивания внешнего слоя одной из секций стекла в кабине пилотов. Борт благополучно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.
Для выполнения рейса авиакомпания задействовала резервный самолет, который доставил пассажиров в Москву.
Ранее адвокат объяснил пассажирам, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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