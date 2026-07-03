Рейс из Петербурга в Москву вернулся из-за трещины в кабине пилотов

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета после обнаружения трещины в остеклении. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает ТАСС.

Самолет со 173 пассажирами на борту выехал за пределы полосы в Якутии

Во время выполнения рейса FV6181 командир воздушного судна принял решение о возврате в Пулково из-за растрескивания внешнего слоя одной из секций стекла в кабине пилотов. Борт благополучно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

Для выполнения рейса авиакомпания задействовала резервный самолет, который доставил пассажиров в Москву.

Ранее адвокат объяснил пассажирам, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:МоскваАвиапассажирыСамолетПулково

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