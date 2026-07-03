Рейс из Петербурга в Москву вернулся из-за трещины в кабине пилотов

Во время выполнения рейса FV6181 командир воздушного судна принял решение о возврате в Пулково из-за растрескивания внешнего слоя одной из секций стекла в кабине пилотов. Борт благополучно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

Для выполнения рейса авиакомпания задействовала резервный самолет, который доставил пассажиров в Москву.

Ранее адвокат объяснил пассажирам, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

