«Сжигают экономику: Финские 300 млн евро на дроны не смогут помочь Украине
В условиях технологической гонки Россия не должна останавливаться, несмотря на перевес в количестве оружия по сравнению с Украиной, сказал НСН Глеб Бабинцев.
Помощь Финляндии Украине на покупку дронов нарастит частоту атак, однако для Киева ситуация существенно не изменится. Об этом НСН заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал безумием выделение Украине дополнительных €300 млн на покупку дронов. Об этом он заявил в соцсети X. По его мнению, военная поддержка Киева со стороны Финляндии только нарастает. По словам Бабинцева, помощь со стороны Финляндии увеличит интенсивность атак беспилотников, но принципиально не изменит ситуацию для Киева.
«Любая инвестиция — это увеличение технологических или количественных возможностей. Конечно, помощь Украине со стороны Финляндии скажется на количестве атак беспилотников. Трудно судить, большая это помощь или нет, потому что непонятно, на какие типы беспилотников она будет потрачена. Но я считаю, что 300 млн евро — небольшая сумма. Если финнам не жалко такой суммы, пускай они дальше сжигают свою экономику. Это деньги, которые не решат ничего. Конечно, это придется преодолевать и нам, мы тоже не стоим на месте», — сказал Бабинцев.
Собеседник НСН добавил, что России нужно не расслабляться, а продолжать наращивать технологические мощности.
«России расслабляться ни в коем случае нельзя. Идет технологическая гонка: то мы чуть уходим вперед в части технологий, то противник наращивает мощность. Есть плюсы как во вражеских технологиях, так и в российских, мы анализируем изделия друг друга. В части количества оружия у нас перевес, но успокаиваться ни в коем случае не стоит. Весь Запад питает Украину, и России, конечно, стоит наращиваться, нам есть над чем работать», — отметил эксперт.
В заключение Бабинцев указал на то, что успех на поле боя зависит от того, насколько получается защищаться от нового вида вооружений противника.
«Что у России, что у Украины сравнимые дроны по качеству. Вопрос в том, как каждая сторона умеет защищаться от нового вида вооружений. И в этом проблема: средства ПВО практически не видят низколетящие дроны», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что взрыв в Монако может привести к утрате Киевом дальнейшей помощи европейских стран. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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