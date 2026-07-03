«Сжигают экономику: Финские 300 млн евро на дроны не смогут помочь Украине

Помощь Финляндии Украине на покупку дронов нарастит частоту атак, однако для Киева ситуация существенно не изменится. Об этом НСН заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал безумием выделение Украине дополнительных €300 млн на покупку дронов. Об этом он заявил в соцсети X. По его мнению, военная поддержка Киева со стороны Финляндии только нарастает. По словам Бабинцева, помощь со стороны Финляндии увеличит интенсивность атак беспилотников, но принципиально не изменит ситуацию для Киева.

«Любая инвестиция — это увеличение технологических или количественных возможностей. Конечно, помощь Украине со стороны Финляндии скажется на количестве атак беспилотников. Трудно судить, большая это помощь или нет, потому что непонятно, на какие типы беспилотников она будет потрачена. Но я считаю, что 300 млн евро — небольшая сумма. Если финнам не жалко такой суммы, пускай они дальше сжигают свою экономику. Это деньги, которые не решат ничего. Конечно, это придется преодолевать и нам, мы тоже не стоим на месте», — сказал Бабинцев.