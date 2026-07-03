FIDE дисквалифицировала Владимира Крамника

Уточняется, что причиной дисквалификации является нарушение кодекса этики, допущенное Крамником. Речь идёт о его заявлениях о том, что представитель США Даниэль Народицкий якобы мошенничает в онлайн-шахматах.

Американский гроссмейстер умер в октябре 2025 года. Некоторые пользователи соцсетях обвинили Крамника в оказании на Народицкого психологического давления. По их мнению, это и привело к смерти шахматиста.

«Палата установила, что поведение Крамника нарушало положения кодекса, касающиеся права на уважительное обращение, защиты достоинства личности, травли и кибертравли, психологического насилия», - указали в FIDE.

Отмечается, что второй год дисквалификации будет условныи с испытательным сроком в три года.

Ранее FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России из-за её деятельности в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».