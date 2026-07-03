Автографы Мэрилин Монро и Мухаммеда Али зарегистрируют в России
Правообладатель образов боксера Мухаммеда Али и актрисы Мэрилин Монро решил зарегистрировать в России товарные знаки в виде автографов знаменитостей. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Лента.ру».
Утосняется, что заявки на регистрацию товарных знаков подали нью-йоркские компании The Estate of Marilyn Monroe LLC и Muhammad Ali Enterprises. Они входят в организацию Authentic Brands Group, которой владеет предприниматель Джейми Солтер.
Согласно направленным документам, товарные знаки в виде автографов планируется использовать для таких товаров, как сумки, портфели, аксессуары, одежда и обувь, а также для предоставления образовательных, развлекательных и организационных услуг.
Ранее капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал товарный знак в виде логотипа «нога бога», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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