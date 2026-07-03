В Республике Дагестан во время скальных работ обнаружили цепь весом более 60 кг и возрастом около трех тысяч лет, сообщает Telegram-канал Mash. Конструкция цепи не имеет соединительных швов, что и стало основой для версии о ее связи с древнегреческим мифом о Прометее. Артефакт передали в музей Адыгеи и выставили для туристов. Булычева подчеркнула, что находка необязательно связана с мифом.

«Согласно мифу герой Прометей был прикован богами к скале за то, что он передал людям дар освоения огня. По описанию, которое представлено в мифе, можно допустить, что место действия – горы Кавказа. В каждом мифе доля правды. Возможно, в какие-то времена власть наказывала людей, приковывая их к скале. Однако сложно сказать, что находка свидетельствует о мифе. Может быть, это были цепи, которыми сковывали каких-то рабов или тех, кто поднял восстание», - сказала она.