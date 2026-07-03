Тянется в Грецию: Как цепь Прометея оказалась в Дагестане
Нередко для определения ценности находок археологов нужно обращаться к текстам античных авторов, сказала НСН Елена Булычева.
Артефакт, найденный в Дагестане, мог быть создан в одной из кузнечных мастерских Кавказа, о которых писал еще Геродот, но не факт, что он связан с мифом о Прометее, заявила в беседе с НСН доцент кафедры Всеобщей истории РГГУ Елена Булычева.
В Республике Дагестан во время скальных работ обнаружили цепь весом более 60 кг и возрастом около трех тысяч лет, сообщает Telegram-канал Mash. Конструкция цепи не имеет соединительных швов, что и стало основой для версии о ее связи с древнегреческим мифом о Прометее. Артефакт передали в музей Адыгеи и выставили для туристов. Булычева подчеркнула, что находка необязательно связана с мифом.
«Согласно мифу герой Прометей был прикован богами к скале за то, что он передал людям дар освоения огня. По описанию, которое представлено в мифе, можно допустить, что место действия – горы Кавказа. В каждом мифе доля правды. Возможно, в какие-то времена власть наказывала людей, приковывая их к скале. Однако сложно сказать, что находка свидетельствует о мифе. Может быть, это были цепи, которыми сковывали каких-то рабов или тех, кто поднял восстание», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, подобный артефакт представляет интерес для национальных и местных краеведческих музеев.
«Существовали ремесленные мастерские. В районе Кавказа это было связано с кузнечным делом у скифских и сарматских народов, о которых писал Геродот. Он сообщал, что у цепей не было каких-то традиционных соединительных элементов, настолько искусными были кузнецы. Чтобы понять ценность артефактов, надо внимательно посмотреть произведения античных авторов – Геродота, Павсания, Страбона. Любой артефакт представляет интерес для национальных и местных краеведческих музеев. Любая самая маленькая находка должна быть исследована. Это делают на основе сравнения уже найденных подобных артефактов и сведений, которые есть в письменных источниках античных авторов», - объяснила она.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах нашли скелет, который может принадлежать знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя романа Александра Дюма «Три мушкетера». Находка была сделана в одной из церквей города Маастрихт. Останки обнаружили во время реставрации храма. Могила находилась под местом, где когда-то располагался алтарь, передает «Радиоточка НСН».
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