Телеграм разбомбил Киев и проклял бензиновых спекулянтов

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В конце прошлой недели Тегеран и Вашингтон обстреляли друг друга в нарушение ранее достигнутых договоренностей. США нанесли удары по исламской республике за то, что Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Тегеран в ответ нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке.

При этом переговоры Ирана и США продолжаются. Одно из ключевых разногласий – контроль над Ормузским проливом: Тегеран хочет получать плату со всех проходящих по нему судов, Вашингтон выступает против.

«Политтранзит» комментирует приостановку американских санкций против Ирана:

«Намерение Трампа отменить многочисленные санкции против Ирана, действовавшие десятилетиями, будет непросто реализовать так, чтобы это устроило финансовые учреждения и другие компании США, не склонные к риску. По мнению бывших сотрудников Министерства финансов, юристов, специализирующихся на санкциях, и отраслевых источников, следящих за процессом, это дезориентирующее изменение. После революции 1979 года Иран стал одной из стран, подвергшихся наибольшему количеству санкций в мире, из-за своей ядерной программы и поддержки региональных вооруженных формирований. Но теперь Белый дом предпринимает ошеломляющие шаги в обратном направлении в рамках более масштабной сделки по открытию Ормузского пролива, снижению мировых цен на энергоносители и прекращению непопулярной войны. США уже разрешили продажу иранской нефти и топлива и пообещали разблокировать миллиарды замороженных средств».

«Банкста» указывает на бонусы, которые уже получила исламская республика:

«Иран после приостановки санкций США стал продавать нефть на 20% дороже, чем до конфликта со Штатами, говорит председатель парламента исламской республики Галибаф. Иран вместе с Оманом разрабатывают планы по взиманию платы с судов, проходящих через пролив, несмотря на публичные возражения США. Война обошлась средней американской семье примерно в $1000, пишет антитрамповское агентство Moody’s Analytics».

Американист Малек Дудаков отмечает, что фактический проигрыш США войны с Ираном усугубил разочарование американцев политикой Трампа:

«Свой 250-летний юбилей независимости США встречают с упадническим вайбом. Все меньше американцев гордятся своей страной и ее достижениями – в экономике, науках или военной сфере. Причем особый скепсис проявляют демократы, они воспринимают Америку под властью Трампа очень плохо. Но и среди республиканцев, а также независимых избирателей заметен рост пессимизма, даже в сравнении с прошлым годом. 2026 прошел для США бурно – администрация Трампа умудрилась начать и быстро проиграть войну в Иране. Цены на топливо взлетели двукратно, вспыхнул инфляционный кризис. Политической раскол с приближением выборов усугубляется. Две трети населения полагают, что США движутся в неправильном направлении. А более 70% американцев уверены, что отцы-основатели были бы разочарованы нынешним состоянием созданной ими страны».

«Международный фреш» пишет про обеспокоенность европейцев:

«Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил, что радоваться окончанию блокады Ормузского пролива слишком рано. Дело в том, что ее последствия полноценно начинают проявляться только сейчас. Экономист добавил, что в ближайшее время в Европе может существенно ускориться рост инфляции, однако на данный момент спрогнозировать ее невозможно. Лейн подчеркнул, что европейцам стоит быть готовыми к росту ключевой ставки».

«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» объясняет, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой помощи США:

«Если вкратце, то это связано прежде всего с тем, что в самой Америке все больше политиков критикует выделение материальной помощи израильтянам. При этом надо отметить, что поскольку Израиль обладает работающей экономикой, он сможет существовать без американских денег, однако общий уровень жизни, вероятно, снизится. Вместе с тем, не думаю, что прекратится военная поддержка Израиля со стороны Америки. Дело в том, что израильтяне обязаны тратить все деньги (обычно пишут про 3 млрд $ в год), выделяемые им Вашингтоном, на военные расходы на закупку американского же оружия. Таким образом Штаты фактически поддерживают собственный ВПК, и вряд ли они изменят эту практику».



