Телеграм разбомбил Киев и проклял бензиновых спекулянтов
В России обсуждают способы стабилизации топливного кризиса, по военной и энергетической инфраструктуре Украины наносят удары, Иран и США никак не договорятся.
Продолжение СВО
На этой неделе Вооруженные силы России продолжили наносить массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
«СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО» публикует фото и видео:
«В сети появляется все больше и больше кадров с поражением украинской логистики в виде горящих фур. На данных кадрах вы видите горящие машины в Днепропетровской и Черниговской области. А зная украинцев, можно с уверенностью сказать, что публикуемые фото и видео составляют лишь малую часть из реального числа пораженных целей. Грузовики, которые перевозят непосредственно технику/боеприпасы, они демонстрировать, разумеется, не будут. И так как для таких задач используются именно гражданские фуры (к слову, для запуска ракет "Фламинго" тоже), то абсолютно ВСЕ гражданские фуры становятся законными целями».
«338» делится наблюдением:
«В иноСМИ наблюдается истерика по старым методичкам: Россия заморит голодающих. Дело в эффективности ударов по украинской портовой инфраструктуре. Не обязательно по пароходам. Но ударов по энергоинфраструктуре, складским помещениям, кранам и иным объектам. Сказывается и комплекс накопленных проблем для украинских портовиков: дефицит кадров, нестабильность работы энергосистемы, простой/накопление вагонов, снижение скорости обработки грузов. Конечно, никакого голода не будет. Украинское зерно пусть остается на Украине. Или вывозится через польскую границу. Но создаются такие условия, при которых украинский экспорт будет максимально осложнен, а в идеале – заблокирован. Стратегические позиции экспорта – зерновые, металлопродукция – станет отгружать дороже, дольше и сложнее. Лишение даже минимальных экспортных доходов не приблизит Киев, удерживаемый на иностранных кредитах и дотациях, к дефолту. Но невозможность экспорта усилит экономические проблемы на внутреннем рынке с расчетом на рост социального недовольства».
«Украина реалити» пишет о премиальном прилете:
«Ночные удары по Киевской области долетели и до местной элиты. Украинские СМИ жалуются на точечный прилет в Борисполе, где серьезно досталось официальному дилерскому центру Porsche. Минус люксовый автопарк. В результате попадания здание частично разрушено, а новенькие премиальные машины превратились в обгоревшие скелеты. Салон экстренно закрылся на неопределенный срок. Дыра в бизнесе: здание дилерского центра получило серьезные повреждения – в стенах зияют огромные дыры, инфраструктура уничтожена, а сам салон экстренно объявил о полном закрытии на неопределенный срок. Бизнес у стратегического аэродрома закончился. Пока киевская верхушка прячется, владельцам люксовых объектов приходится подсчитывать колоссальные убытки».
«Вечерний Телеграм» комментирует видео:
«Киевский режим – в гигантских пробках. Очереди на украинских заправках растянулись на часы, за последние дни русская армия методично выбивала топливные цистерны и резервуары. Теперь дефицит горючего подтверждается не только сводками, но и живыми кадрами из разных городов. Это не "внезапный кризис", а прямой результат работы ударов, о которых украинские массмедиа предпочитали молчать».
«Мюсли вслух» рассказывают о героизме российского рядового:
«Новый день на СВО. Новый подвиг наших военнослужащих. Во время эвакуации гражданских лиц из населенного пункта Родинское в ДНР их намеренно атаковал украинский FPV-дрон. Находившийся рядом рядовой 5-го отдельного комендантского полка группировки "Центр" Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по дрону, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от мирняка и сумел увернуться от мощного взрыва, когда враг атаковал его самого. Геройский поступок рядового Гуры – очередное доказательство того, что мы освобождаем своих людей, а земля Донбасса и Новороссии – наша. Так было как в самом начале Операции Z, когда русский солдат прикрыл собой двух женщин от артудара ВСУ и погиб (этот эпизод широко обсуждали в соцсетях), так остается и поныне. Гуманизм, милосердие и готовность к самопожертвованию проходят красной нитью через всю историю российской армии вплоть до наших дней».
Дефицит топлива в России
В минувшее воскресенье Владимир Путин провел совещание по стабилизации топливного рынка.
«Cass&Ra» приводит подробности:
«Президент Владимир Путин провел совещание по топливному обеспечению регионов, отметив стабильность ситуации: текущие запасы бензина в 1,7 млн тонн сопоставимы с прошлогодними, а снижение резервов составило лишь 4%. Глава государства призвал к взвешенному распределению ресурсов, поручив жестко соблюдать сезонные графики поставок для аграриев (от этого зависит урожай) и держать цены на экономически обоснованном уровне. Для оперативного контроля создан круглосуточный штаб с участием нефтяных компаний. На Сахалине и Курилах, по словам губернатора Валерия Лимаренко, сформирован необходимый нормативный запас, полностью покрывающий нужды всех потребителей. Власти призвали островитян не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж, скупая горючее впрок. Правительство области держит ситуацию на контроле и готово задействовать дополнительные механизмы регулирования при малейших отклонениях».
«На светлой стороне» обращается к паникерам:
«Всепропальщикам на заметку. Пока внутренняя и внешняя колонны убеждают полезных идиотов в том, что Украина побеждает, реальные ВСУшные каналы наполнены страданием и болью. Цитирую один такой: "Удары по Крыму и российским НПЗ мало что изменили на линии фронта… Мы как отступали, так и продолжаем отступать. Уже есть угроза Славянску". Как-то так…»
«Доктор Z прописал» рассказывает о ситуации в авиаотрасли:
«Касательно авиакеросина и цен на билеты. Вот в "Аэрофлоте" повышения цен не прогнозируют. Гендиректор компании Сергей Александровский подтвердил сохранение ранее заявленных параметров ценообразования. В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил о росте расходов группы "Аэрофлот" на авиакеросин с начала 2026 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом затраты на международных маршрутах увеличились более чем вдвое. Что изменилось почти месяц спустя? Судя по комментарию Александровского, существенно не изменилось ничего. Рост расходов сохраняется в прежних пределах, экстренных скачков цен не зафиксировано».
«Шо, опять?» комментирует намерение властей Кубани полностью запретить отпуск топлива в канистры:
«Запретить наливать в канистры думают, чтобы перекрыть кислород перекупам, которые возят топливо с Кубани в Крым и перепродают с огромной наценкой, доходит до 400-500 рублей за литр 95-го. Мы же подчеркнем, что есть и просто крымчане, которые вынуждены ехать на "материк" за бензином для себя, а не на перепродажу. Кто-то ездит из села в город на работу каждый день, много причин, разных. В общем, спорная мера. Если запретят, перекупы по тысячу за литр толкать начнут. Прям точно...»
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о спекулянтах:
«С выросшими, как поганки после дождя, бензиновыми барыгами надо понимать одну очень важную вещь: их интересы совпадают с интересами хохлов процентов на двести. Те и другие одинаково заинтересованы в том, чтобы в свободной продаже бензина было как можно меньше, а из канистры в условном гараже он шел как можно дороже – а как только свободная продажа вернется в берега, спрос на барыжьи запасы схлопнется в ту же минуту. И среди прочего это, кстати, значит кровную заинтересованность барыг, чтобы защита всей отрасли от воздушных нахрюков была как можно менее эффективной – и в какие случаи вербовки хохлами именно этого контингента этот интерес выльется, мы, подозреваю, еще увидим. Это я в первую очередь к тому, что барыг надо активно и целенаправленно сдавать: случай тот, когда с поддержкой людей у государства получится намного больше, чем без нее».
Подготовка к выборам
Россия продолжает готовиться к единому дню голосования, назначенному на 20 сентября.
«Выборный» пишет, что общественные штабы по наблюдению за выборами активизировали работу:
«Соответствующее заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев. Он отметил, что основная нагрузка по контролю за выборами ложится на региональные ОП и на общественные организации. Также он заявил, что общественники следят за изменениями избирательного законодательства».
Сенатор Дмитрий Ворона рассказывает о работе съезда «Единой России», который прошел в Москве в конце прошлой недели:
«На XXIII Съезде "Единой России" в Москве вместе с однопартийцами утвердили список кандидатов в Госдуму. Для меня это рубежный шаг, поскольку я баллотируюсь в нижнюю палату парламента. Эти выборы станут историческими: впервые в Государственной Думе будут полноценно представлены воссоединенные регионы. Это важнейший этап интеграции, и для меня огромная честь участвовать в нем в такое время. Нынешняя кампания впервые проходит в условиях, когда страна ведет боевые действия ради защиты своих коренных интересов. Как отметил Дмитрий Медведев, в этих обстоятельствах партия обязана быть надежной опорой Президенту и служить народу. Список наших кандидатов определили сами жители: в предварительном голосовании приняли участие более 10 миллионов человек, а на праймериз было подано более 22 тысяч заявок. Особо отмечу, что позиции партии укрепило участие ветеранов спецоперации – 480 участников СВО стали кандидатами в депутаты».
«Темник» следит за «Яблоком»:
«Партия "Яблоко" отказалась от борьбы за власть. Что заметно по официальной стратегии на предстоящих выборах в Госдуму. В общефедеральную часть партсписка вошли исключительно малоизвестные молодые политики из регионов, тогда как лидеры прошлых лет остались за рамками бюллетеня (они под уголовными делами). Сама предвыборная программа оказалась максимально короткой и сведена к базовым миротворческим тезисам без традиционной для прошлых лет экономической или социальной конкретики. Подобный кадровый и содержательный минимализм указывает на фундаментальное изменение функции выборов для партии. Как признают сами основатели "Яблока", вопрос получения определенного количества мандатов больше не стоит на повестке. В текущих реалиях думская кампания превращается для партии в инструмент легальной социологической переписи граждан, не согласных с текущим курсом. Ставка делается на аккумуляцию электората вокруг самого бренда, где молодые кандидаты выступают не как самостоятельные тяжеловесы, а как номинальные выразители базовой идеи».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит слова директора по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаила Мамонова:
«Первый ключевой фактор, который всегда мы анализируем, это информированность о выборах. Согласно последним данным, 53% смогли верно назвать дату, месяц, год выборов. Второй не менее важный фактор – это показатель декларируемого участия в выборах. Он последние четыре месяца держится на уровне 64-66%, именно столько россиян заявляют о том, что они планируют принять участие в выборах. При этом 47% россиян в ходе наших опросов заявляют о том, что они с высокой долей уверенности примут участие в выборах. Очень слабая дифференциация показателей по возрастным группам. Молодые и возрастные россияне примерно на одном уровне декларируют участие в выборах. Очень важный фактор – это декларируемое участие по партийным группам. Здесь есть три партии-лидера. Это "Единая Россия" – 76%. Также высокий показатель у КПРФ и у "Новых людей"».
Теракт в Монако
В понедельник в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали украинец Вадим Ермолаев и его семья. Ермолаев – гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых богатых украинских бизнесменов. Он владел сетью мошеннических кол-центров в Днепропетровске, в 2019 году отказался от гражданства Украины, в 2023-м киевские власти ввели против него санкции.
«InfoDefense Спектр» объясняет, почему за покушением могут стоять украинские спецслужбы:
«По сообщениям, Ермолаев готовил доклад для Европарламента о коррупции на Украине, в котором речь шла о Зеленском лично. Украинские олигархи уже некоторое время закрепились в Монако: так называемый "Батальон Монако". Эта новая Украина под нацистами чувствует себя в Европе, как дома. Капитал украинских олигархов был получен от войны, мошеннических схем колл-центров, торговли оружием, органами и наркотиками. Естественно, эти люди также принесли с собой методы решения проблем. Украинский терроризм уже сейчас доставляет Европе головную боль. Украинцы открыто говорят о том, что Европа будет затоплена волной насилия, как только война закончится. Вооруженные украинцы с разрушенной психикой будут в массовом порядке прибывать в Европу и диктовать свои правила беспомощным европейцам».
«Всевидящее око» не сомневается:
«Конечно, и киевская пропаганда, и европейские СМИ немедленно найдут в этом покушении российский след. Всем ведь известно, что звероподобные русские казаки настолько ненавидят свободу и вiльну Украину, что готовы уничтожать даже ее врагов, лишь бы они были украинцами (то, что Ермолаев, как и Зеленский, украинский еврей, вряд ли кого-то смутит). По крайней мере, так промывают мозги западному потребителю новостей. Нельзя же признаться лопоухой европейской публике, что бандеровцы уже давно здесь и орудуют привычными бандеровскими методами, убивая неугодных даже в Монако, для которого это, видите ли, первый теракт за всю историю. Но лиха беда начало. Добро пожаловать в реальный мир, "беженцы" на дорогих машинах».
«Денацификация UA» не унывает:
«Ермолаев раньше был "бетонным королем" Днепропетровска, но затем переключился на колл-центры – которые не поделил с киевскими силовиками и бежал из страны. Теперь мафиозное недогосударство дотянулось до него в Европе. Прокурор княжества Тибо Стефан в шоке: это первый такой случай в истории Монако. Но не последний: "друзьям Украины" пора привыкать, что бандитские разборки перейдут на их территорию. Пусть жрут полными ложками. Ермолаев – типичное укронацистское отребье, грабившее наших соотечественников на миллионы и миллиарды рублей».
«Птичья ягода» считает произошедшее закономерным:
«Вот это я понимаю – настоящая интеграция Украины в Евросоюз. В целом, никак иначе она выглядеть и не могла бы, потому что хутор везде притащит за собой свою помойку и беспредел. Князь Монако осудил первый в истории страны теракт. И ничто не предвещало, и кто бы вообще мог подумать, что если годами накачивать чубатых бандосов европейским баблом, то рано или поздно что-нибудь может пойти не так. Ведь великие умы старого света искренне полагали, что взрывать хохлы станут только русских где-то в Москве, а вот у них-то в садах цветущих вести себя будут исключительно тихо и пристойно. Ну что тут можно сказать? Это по вашим виллам еще дроны не летали и наркокартели не шмаляли».
«Мейстер» рассматривает две версии:
«Отметим, что год назад в Европе убили не богатого, но довольно известного украинского юриста Портнова, некогда консультировавшего Зе. Теперь вот взялись за Ермолаева. Фигура видная, так что встает вопрос, кому это выгодно? Судя по его биографии, версии две. Первая – он финансировал "не тех" политиков на Украине, и его, как и Коломойского, севшего за решетку, убирают с поляны. Это говорит о том, что тема потенциальных выборов на Украине не оставляет пана артиста, он не так уж уверен в себе, и он продолжает зачистку конкурентов и их спонсоров. Вторая версия связана с сыном Ермолаева Артуром. Его задерживали на Кипре по подозрению в создании большой сети мошеннических колл-центров, работавших как на Россию, так и на ЕС. Учитывая, какие огромные деньги крутятся в этом "бизнесе", и что дело, возможно, было семейным, то появляется мотив – криминальный передел. В данной сфере это уже тоже не редкость – не так давно было громкое дело с похищенным и нашинкованным на Бали сыном украинского "авторитета" Игорем Комаровым. Как бы то ни было, украинские пауки грызутся между собой все ожесточеннее, и отъезд с Неньки уже не равнозначен для них выходу из игры».
Ближневосточный конфликт
В конце прошлой недели Тегеран и Вашингтон обстреляли друг друга в нарушение ранее достигнутых договоренностей. США нанесли удары по исламской республике за то, что Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. Тегеран в ответ нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке.
При этом переговоры Ирана и США продолжаются. Одно из ключевых разногласий – контроль над Ормузским проливом: Тегеран хочет получать плату со всех проходящих по нему судов, Вашингтон выступает против.
«Политтранзит» комментирует приостановку американских санкций против Ирана:
«Намерение Трампа отменить многочисленные санкции против Ирана, действовавшие десятилетиями, будет непросто реализовать так, чтобы это устроило финансовые учреждения и другие компании США, не склонные к риску. По мнению бывших сотрудников Министерства финансов, юристов, специализирующихся на санкциях, и отраслевых источников, следящих за процессом, это дезориентирующее изменение. После революции 1979 года Иран стал одной из стран, подвергшихся наибольшему количеству санкций в мире, из-за своей ядерной программы и поддержки региональных вооруженных формирований. Но теперь Белый дом предпринимает ошеломляющие шаги в обратном направлении в рамках более масштабной сделки по открытию Ормузского пролива, снижению мировых цен на энергоносители и прекращению непопулярной войны. США уже разрешили продажу иранской нефти и топлива и пообещали разблокировать миллиарды замороженных средств».
«Банкста» указывает на бонусы, которые уже получила исламская республика:
«Иран после приостановки санкций США стал продавать нефть на 20% дороже, чем до конфликта со Штатами, говорит председатель парламента исламской республики Галибаф. Иран вместе с Оманом разрабатывают планы по взиманию платы с судов, проходящих через пролив, несмотря на публичные возражения США. Война обошлась средней американской семье примерно в $1000, пишет антитрамповское агентство Moody’s Analytics».
Американист Малек Дудаков отмечает, что фактический проигрыш США войны с Ираном усугубил разочарование американцев политикой Трампа:
«Свой 250-летний юбилей независимости США встречают с упадническим вайбом. Все меньше американцев гордятся своей страной и ее достижениями – в экономике, науках или военной сфере. Причем особый скепсис проявляют демократы, они воспринимают Америку под властью Трампа очень плохо. Но и среди республиканцев, а также независимых избирателей заметен рост пессимизма, даже в сравнении с прошлым годом. 2026 прошел для США бурно – администрация Трампа умудрилась начать и быстро проиграть войну в Иране. Цены на топливо взлетели двукратно, вспыхнул инфляционный кризис. Политической раскол с приближением выборов усугубляется. Две трети населения полагают, что США движутся в неправильном направлении. А более 70% американцев уверены, что отцы-основатели были бы разочарованы нынешним состоянием созданной ими страны».
«Международный фреш» пишет про обеспокоенность европейцев:
«Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил, что радоваться окончанию блокады Ормузского пролива слишком рано. Дело в том, что ее последствия полноценно начинают проявляться только сейчас. Экономист добавил, что в ближайшее время в Европе может существенно ускориться рост инфляции, однако на данный момент спрогнозировать ее невозможно. Лейн подчеркнул, что европейцам стоит быть готовыми к росту ключевой ставки».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» объясняет, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой помощи США:
«Если вкратце, то это связано прежде всего с тем, что в самой Америке все больше политиков критикует выделение материальной помощи израильтянам. При этом надо отметить, что поскольку Израиль обладает работающей экономикой, он сможет существовать без американских денег, однако общий уровень жизни, вероятно, снизится. Вместе с тем, не думаю, что прекратится военная поддержка Израиля со стороны Америки. Дело в том, что израильтяне обязаны тратить все деньги (обычно пишут про 3 млрд $ в год), выделяемые им Вашингтоном, на военные расходы на закупку американского же оружия. Таким образом Штаты фактически поддерживают собственный ВПК, и вряд ли они изменят эту практику».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кардиолог раскрыл простые способы пережить аномальную жару
- Юрист раскрыл последствия подкупа сотрудников АЗС ради покупки топлива
- Лечение - не профилактика: Почему занятия спортом не будет покрывать ОМС
- В Якутии после удара молнии загорелась школа
- Президент Литвы предрек раскол НАТО на три части
- Дробыш обвинил Шамана в «звездной болезни»
- Новак взял под контроль ситуацию с топливом в двух регионах России
- Рейс из Петербурга в Москву вернулся из-за трещины в кабине пилотов
- Телеграм разбомбил Киев и проклял бензиновых спекулянтов
- Таможня РФ раскрыла причины огромных очередей на границе с Эстонией