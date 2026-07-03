Таможня РФ раскрыла причины огромных очередей на границе с Эстонией

Ситуация с очередями на российско-эстонской границе остается крайне напряженной из-за сокращенного графика работы эстонского пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, передает РИА Новости.

К моменту открытия эстонского пункта пропуска в Нарве скапливается до 450 человек, а среднее время ожидания составляет от пяти до семи часов. При этом к концу рабочего дня в сторону России часто остается очередь из 60 и более человек, которые не успели пересечь границу.

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Из-за такой нагрузки пассажиропоток начал массово переориентироваться на другой эстонский пункт пропуска под названием Койдула. На направлении Куничина Гора со стороны России скоплений граждан не фиксируется, а таможенные посты функционируют в штатном режиме.

Псковская и Санкт-Петербургская таможни по мере необходимости усиливают дежурные смены для урегулирования ситуации. Подобная напряженность на направлении возникла после того, как 15 июня пограничный пункт в Нарве перешел на сокращенный график работы.

Между тем в конце июня Россия закрыла часть погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
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