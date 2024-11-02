«Вторая молодость»: Продюсер REFLEX о новом альбоме, хейте и дуэте с Жуковым
Продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал НСН о первом за девять лет альбоме коллектива, о борьбе с хейтом, переговорах с Жуковым и даже вспомнил о Трампе. Подробности - в материале НСН.
Группа REFLEX выпустит первый за девять лет альбом под названием «Больше, чем жизнь», рассказал в интервью НСН композитор и продюсер коллектива Вячеслав Тюрин. Он уточнил, что все эти годы творчество продолжалось непрерывно и было записано 27 синглов.
- Каким будет новый релиз?
- Это будет 14 новых песен. Альбом выйдет в конце ноября – начале декабря 2024 года, он уже записан. Фанаты сами выбрали новое название - «Больше, чем жизнь». Это строчка одной из новых песен. Был еще вариант «Девять жизней», но мы решили, что это больше к кошкам относится. Будет много модной музыки. REFLEX всегда опережал и опережает время, REFLEX всегда был первым. Мы первыми ввели рэп в поп-музыку. Нам говорили: «Мы возьмем песню «Сойти с ума», если вы вырежете рэп». Только благодаря Ирине Нельсон, которая никогда не шла ни на какие компромиссы, мы оставили и рэп, и вокал. Нас всегда пытались вогнать в рамки, говорили: «Что вы все время выпендриваетесь? Делайте как "Вирус" или кто-то еще». Мы всегда хотели быть в чем-то первыми. Я помню, когда мы придумали классный звук для песни «Жесткое диско», а спустя несколько месяцев выходит «Мадонна» с тем же звуком в начале. REFLEX всегда был поп-музыкой для эстетов.
- Как хватает вдохновения писать столько хитов?
- Мы сейчас переживаем вторую молодость благодаря песням, которые всегда писались от чистого сердца. Мы никогда не садились с Ирой с мыслью написать хит. Музыка рождается - и все. Сейчас родилось очень много песен, которые я решил написать о своей жене, ей об этом не говоря. В 12 из 14 песнях музыка и слова полностью мои. Обычно я пользовался услугами авторов текстов, потому что меня никогда не прикалывала трата времени на написание рифм. Сейчас они из меня каким-то фонтаном бьют, и все они - о любимой. Не стал ей говорить, какая песня ей посвящена. Поскольку я писал от женского лица, получилось немного путанно, но думаю, она поймет и будет задавать какие-то вопросы, это будет прикольно. Название «Больше чем жизнь» тоже про нее. «Где будешь ты, там всегда буду я. Ты как молитва и мантра моя». Это слова из новой песни.
- Ждать ли концертов и гастролей?
- У нас сейчас идет юбилейный тур, уже дали 30 концертов, впереди еще много. Программа принципиально поменяется только после 2025 года, когда пройдет наш большой сольный концерт в концертном зале «Москва» 23 марта. Это будет большой сольник «REFLEX - 25 ЛЕТ». Затем мы будем менять программу. У нас огромное количество новой музыки, но люди все равно будут ждать «Падали звезды», «Нон-стоп», «Может быть, показалось».
- Люди не стали реже ходить на концерты?
- У нас в целом культура корпоративов. Большой артист всегда является корпоративным, но он должен давать кассовые концерты. Любая кассовая история подразумевает и солд-аут, и недобор. Это нормально. Делать кассовый концерт очень сложно. Это логистика, реклама, нужны опытные директора. Хорошо, если ты нашел его, а если нет? Огромное количество денег нужно на аренду зала, света, звука, техники. Эти миллионы нужно оправдать. При этом люди никогда не напишут, что был аншлаг, напишут только про неполный зал. У людей нет чувства радости, только зависть, и жажда написать, что ты облажался. К любым артистам так относятся, такая культура.
- Планируете ли переиздавать старые хиты?
- Мы сейчас сделали новую версию одного хита, но до сих пор ее не переиздали. Нас сразу начнут хейтить за то, что мы якобы больше ничего не писали. Хейта настолько много, когда мы что-то перезапускаем, как будто мы убили Трампа. Переиздание хитов – не задача номер один, а вот коллаборация, как мы сделали с NLO в этом году и порвали все чарты, почему нет? Мы всегда согласны на коллаборации, и песен у нас вагон. Ни у кого нет столько бенгеров, как у REFLEX и «Руки Вверх!». Мы несколько раз предлагали Сергею Жукову дуэт, но ему пока что некогда.
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