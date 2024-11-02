«Вторая молодость»: Продюсер REFLEX о новом альбоме, хейте и дуэте с Жуковым

- Каким будет новый релиз?

- Это будет 14 новых песен. Альбом выйдет в конце ноября – начале декабря 2024 года, он уже записан. Фанаты сами выбрали новое название - «Больше, чем жизнь». Это строчка одной из новых песен. Был еще вариант «Девять жизней», но мы решили, что это больше к кошкам относится. Будет много модной музыки. REFLEX всегда опережал и опережает время, REFLEX всегда был первым. Мы первыми ввели рэп в поп-музыку. Нам говорили: «Мы возьмем песню «Сойти с ума», если вы вырежете рэп». Только благодаря Ирине Нельсон, которая никогда не шла ни на какие компромиссы, мы оставили и рэп, и вокал. Нас всегда пытались вогнать в рамки, говорили: «Что вы все время выпендриваетесь? Делайте как "Вирус" или кто-то еще». Мы всегда хотели быть в чем-то первыми. Я помню, когда мы придумали классный звук для песни «Жесткое диско», а спустя несколько месяцев выходит «Мадонна» с тем же звуком в начале. REFLEX всегда был поп-музыкой для эстетов.

- Как хватает вдохновения писать столько хитов?

- Мы сейчас переживаем вторую молодость благодаря песням, которые всегда писались от чистого сердца. Мы никогда не садились с Ирой с мыслью написать хит. Музыка рождается - и все. Сейчас родилось очень много песен, которые я решил написать о своей жене, ей об этом не говоря. В 12 из 14 песнях музыка и слова полностью мои. Обычно я пользовался услугами авторов текстов, потому что меня никогда не прикалывала трата времени на написание рифм. Сейчас они из меня каким-то фонтаном бьют, и все они - о любимой. Не стал ей говорить, какая песня ей посвящена. Поскольку я писал от женского лица, получилось немного путанно, но думаю, она поймет и будет задавать какие-то вопросы, это будет прикольно. Название «Больше чем жизнь» тоже про нее. «Где будешь ты, там всегда буду я. Ты как молитва и мантра моя». Это слова из новой песни.