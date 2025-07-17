Twenty One Pilots объявили дату выхода нового альбома
Американская группа Twenty One Pilots объявила, что её новый, восьмой студийный альбом «Breach» выйдет 12 сентября на лейбле Fueled By Ramen.
Тайлер Джозеф и Джош Дан также раскрыли трек-лист новой пластинки. В «Breach» войдут 13 треков, в том числе «The Contract», который стал первым синглом и вышел в июне.
Кроме того, музыканты анонсировали тур в поддержку нового альбома. Он стартует 18 сентября в Цинциннати (Огайо, США), а завершится 25 октября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Будут ли концерты за пределами Северной Америки пока неизвестно.
Ранее рок-группа Black Sabbath анонсировала выпуск альбома со своими ранними демо-записями, которые были сделаны в 1969 году, когда коллектив выступал под названием Earth, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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