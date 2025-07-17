Twenty One Pilots объявили дату выхода нового альбома

Тайлер Джозеф и Джош Дан также раскрыли трек-лист новой пластинки. В «Breach» войдут 13 треков, в том числе «The Contract», который стал первым синглом и вышел в июне.

Кроме того, музыканты анонсировали тур в поддержку нового альбома. Он стартует 18 сентября в Цинциннати (Огайо, США), а завершится 25 октября в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Будут ли концерты за пределами Северной Америки пока неизвестно.

Ранее рок-группа Black Sabbath анонсировала выпуск альбома со своими ранними демо-записями, которые были сделаны в 1969 году, когда коллектив выступал под названием Earth, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».