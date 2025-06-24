«Помогают не закиснуть!»: Татьяна Буланова объяснила рекордные 114 дуэтов

По ее словам, у нее есть возможность побить еще один рекорд - как исполнитель с самым большим числом альбомов.

«Это все делается не ради рекордов, а ради того, чтобы звучали красивые песни. Мои коллеги говорят, что есть возможность поставить рекорд как исполнитель, выпустивший наибольшее количество альбомов», - призналась певица.

Ранее музыкальный критик Олег Кармунин в эфире НСН назвал музыку поп-певицы Анны Асти лечебной, а саму исполнительницу как феномен сравнил с Татьяной Булановой.

