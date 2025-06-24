«Помогают не закиснуть!»: Татьяна Буланова объяснила рекордные 114 дуэтов

Дуэты - это всегда что-то новенькое, что помогает исполнителю не закиснуть в собственном соку, сказала НСН Татьяна Буланова.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала НСН, как ей удалось записать 114 дуэтов с разными артистами за всю карьеру.

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Буланову внесли в Книгу рекордов России за рекордное количество дуэтов с отечественными исполнителями, всего их 114. Популярная звезда 90-х получила специальный сертификат, подтверждающий достижение. Буланова рассказала о пользе дуэтов для творчества.

«Дуэты я начала записывать с 1991 года, и первый артист, с которым я записала дуэт, - Андрей Биль. Я, возможно, не вспомнила бы все дуэты за эти 30 лет, но когда я увидела список, вспомнила всех. Я благодарна всем, с кем работали вместе. Я не могу сказать, что у меня какая-то любовь к дуэтам, так просто сложилось. Ко мне обращаются с такой просьбой коллеги, и я соглашаюсь. Это всегда интересно, всегда что-то новенькое. Когда ты долгое время крутишься в собственном соку, то это немного приедается. Дуэты - это что-то новенькое, особенно если непривычный для меня жанр. Насколько я помню, ни один дуэт не был записан по моей просьбе. Я всегда открыта к предложениям, потому что это возможность дать себе не закиснуть», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, у нее есть возможность побить еще один рекорд - как исполнитель с самым большим числом альбомов.

«Это все делается не ради рекордов, а ради того, чтобы звучали красивые песни. Мои коллеги говорят, что есть возможность поставить рекорд как исполнитель, выпустивший наибольшее количество альбомов», - призналась певица.

Ранее музыкальный критик Олег Кармунин в эфире НСН назвал музыку поп-певицы Анны Асти лечебной, а саму исполнительницу как феномен сравнил с Татьяной Булановой.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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