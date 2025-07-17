Россиянам расскзали о пользе штрафа за поиск экстремистского контента
Штраф за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов имеет свои разумные цели. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Он отметил, что с помощью интернет-сетей совершаются серьёзные преступления, например, поджог релейных шкафов. А принятые Госдумой поправки уберегут молодёжь от проблем.
«Государство предпринимает меры для ограждения... молодых и несознательных граждан. В целом я считаю эту меру положительной... Я не жду какого-то вала репрессий», — сказал юрист.
Аграновский добавил, что в текущей политической ситуации данный штраф нужен.
Ранее Госдума приняла поправки в КоАП РФ, предусматривающие для граждан штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Россия готова отреагировать на любой сценарий вокруг Приднестровья
- Россиянам расскзали о пользе штрафа за поиск экстремистского контента
- Узнают всё: Какие данные о пользователях собирают мобильные приложения
- Бег назвали популярным видом спорта для знакомств
- «Не хватает времени»: Как бороться с нечитаемым почерком врачей
- Военный эксперт Коновалов назвал глупыми угрозы НАТО стереть Калининград
- МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову
- «Доживают старики»: Почему в селах плохая связь и интернет
- Интернет победил: Аудитория телевидения сократилась в три раза
- Владелец бутовских коз лишился своих животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru