Россиянам расскзали о пользе штрафа за поиск экстремистского контента

Штраф за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов имеет свои разумные цели. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

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Он отметил, что с помощью интернет-сетей совершаются серьёзные преступления, например, поджог релейных шкафов. А принятые Госдумой поправки уберегут молодёжь от проблем.

«Государство предпринимает меры для ограждения... молодых и несознательных граждан. В целом я считаю эту меру положительной... Я не жду какого-то вала репрессий», — сказал юрист.

Аграновский добавил, что в текущей политической ситуации данный штраф нужен.

Ранее Госдума приняла поправки в КоАП РФ, предусматривающие для граждан штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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