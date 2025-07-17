Россиянам расскзали о пользе штрафа за поиск экстремистского контента

Он отметил, что с помощью интернет-сетей совершаются серьёзные преступления, например, поджог релейных шкафов. А принятые Госдумой поправки уберегут молодёжь от проблем.

«Государство предпринимает меры для ограждения... молодых и несознательных граждан. В целом я считаю эту меру положительной... Я не жду какого-то вала репрессий», — сказал юрист.

Аграновский добавил, что в текущей политической ситуации данный штраф нужен.

Ранее Госдума приняла поправки в КоАП РФ, предусматривающие для граждан штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».