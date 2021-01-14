«Не узнали». Группа «Пикник» об отказе обслуживать Брюса Уиллиса

Музыканты вспомнили в беседе с НСН, как однажды охранник не пустил на мероприятие Пола Маккартни, так как не признал его.

Актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе за отказ надеть защитную маску.

Лидер и вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный уверены, что фармацевт просто не признал актера или же не поверил, что перед ним голливудская звезда.

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«Думаем, что его просто не узнали. Однажды была некая музыкальная презентация, куда был приглашен Пол Маккартни, и охранник его не пустил, не признал. Так что могут не пустить кого угодно, даже если ты первое лицо страны. Или возможно аптекарь не поверил, что это сам Брюс Уиллис, решил, что просто некий человек на него похож», – сказали они в эксклюзивном интервью НСН.

В разговоре с НСН участники группы «Пикник» также предположили, что желание женщин отметить Старый Новый год сильнее, нежели среди мужчин, так как представительницам прекрасного пола некуда наряжаться в условиях пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыПикникЭдмунд Шклярский
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