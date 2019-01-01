Польские пограничники испугались «Нашествия»

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области фестиваль «НАШЕСТВИЕ» отметит двадцатилетний юбилей. Событие не просто всероссийского, но и, без лишней скромности, мирового масштаба. Однако, международный аспект фестиваля не обошелся без небольших неприятных казусов.

Как сообщила НСН программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова, за любовь и преданность фестивалю могут и допросить с пристрастием. Один из слушателей радиостанции рассказал, что на белорусско-польской границе пограничники Речи Посполитой переполошились из-за наклейки «НАШЕСТВИЕ» на автомобиле. Слушатель «Нашего радио» и поклонник фестиваля был вынужден провести некоторое время на самом настоящем допросе. Польские пограничники интересовались, что же это за «Нашествие» такое, и даже углядели в безобидных наклейках страшную «русскую пропаганду».