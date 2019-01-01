Польские пограничники испугались «Нашествия»
Стражей польской границы приводят в недоумение наклейки с логотипом Главного приключения года, рассказала НСН программный директор «Нашего радио»
19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области фестиваль «НАШЕСТВИЕ» отметит двадцатилетний юбилей. Событие не просто всероссийского, но и, без лишней скромности, мирового масштаба. Однако, международный аспект фестиваля не обошелся без небольших неприятных казусов.
Как сообщила НСН программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова, за любовь и преданность фестивалю могут и допросить с пристрастием. Один из слушателей радиостанции рассказал, что на белорусско-польской границе пограничники Речи Посполитой переполошились из-за наклейки «НАШЕСТВИЕ» на автомобиле. Слушатель «Нашего радио» и поклонник фестиваля был вынужден провести некоторое время на самом настоящем допросе. Польские пограничники интересовались, что же это за «Нашествие» такое, и даже углядели в безобидных наклейках страшную «русскую пропаганду».
К счастью, разрешилось все благополучно. Водителя, автомобиль которого украшал логотип фестиваля, отпустили с миром. Видимо, даже польским пограничникам не чужда любовь к хорошей музыке.
Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдет 19, 20 и 21 июля 2019 года в Тверской области в Большом Завидово.
Свое участие в музыкальной программе-2019 уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками и многие-многие другие.
Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.
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