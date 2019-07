Польские пограничники испугались «Нашествия»

К счастью, разрешилось все благополучно. Водителя, автомобиль которого украшал логотип фестиваля, отпустили с миром. Видимо, даже польским пограничникам не чужда любовь к хорошей музыке.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдет 19, 20 и 21 июля 2019 года в Тверской области в Большом Завидово.

Свое участие в музыкальной программе-2019 уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками и многие-многие другие.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.