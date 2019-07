19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям. В этом году впервые помимо «Главной сцены» и «Сцены 2.0», появится еще одна площадка. Она получила название «Ультра».

В утреннем шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» побывала программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова. В эфире она рассказала о том, что ждет гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019», а также раскрыла несколько сюрпризов, которые подготовили организаторы в этом году.

В этом году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» собрал как никогда много артистов. Кажется, что позвали абсолютно всех главных рок-музыкантов страны. Как умудриться попасть на все выступления любимых коллективов?

Сейчас на фестиваль «НАШЕСТВИЕ» уже вывешено почти все расписание выступления коллективов. Я думаю, что нужно это просто все спланировать, чтобы было всем удобно. Думаю, что юбилейный фестиваль не мог обойтись без этого.

Сцена «Ультра» представлена на фестивале «НАШЕСТВИЕ» впервые. Чем она отличается от остальных?

Мы решили в этом году больше внимания уделить артистам, которые представлены, может быть, не так ярко в эфире, но они представлены своими большими концертами, яркими выступлениями. Мы следим за нашими молодыми музыкантами, интересуемся всем этим. Хочу сказать, что в том году у нас Anacondaz выступили на фестивале, а потом они появились у нас в эфире. Это хорошая закономерность.

Многие ли артисты готовят специальную программу?

На стадии договоренности, мы решили, что Би-2 на «НАШЕСТВИИ» закроют свою программу «Горизонт событий». Гарик Сукачев начнет свой юбилейный тур «GO!», посвященный его 60-летию, именно на фестивале. Это будет первое выступление. Ну, и Мумий Тролль нас порадуют 20-летием программы «Морская» на Главной сцене.

А англоязычная музыка появится на фестивале «НАШЕСТВИЕ»?

Никогда не говори «никогда». Все может быть.

Какие творческие зоны в этом году ждут гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ»?

Программа у нас будет очень насыщенной. Уже второй года на фестивале «НАШЕСТВИЕ» работает большой лекторий, он же кинотеатр. Лекторий начинает работу с четверга [18 июля] с 18.00. вход всех слушателей на фестиваль начнется в этот же день в 17.00. Впервые у нас на «НАШЕСТВИИ» в этом году появится огромный библио-шатер. Спасибо огромное коллегам из Центральной библиотеки имени Анны Ахматовой, которые подарили нам эту возможность. Там можно будет взять книги не только напрокат почитать, но и можно их после фестиваля забрать с собой. Книги будут разных жанров и для детей, и для взрослых. И в лекторий и в библио-шатер обязательно нужно приходить с детьми. Напомню всем, что в четверг, 18 числа, в 21.00 у нас выступает группировка «Ленинград». Для того, чтобы оградить детские уши от творчества Сергея Шнурова можно будет посетить именно эти закрытые шатры. Там будут мультфильмы, мастер-классы детские. Можно будет хорошо провести время с детьми. У нас выступающие начнут подходить в пятницу. А в четверг в 18.00 мы откроем лекторий фильмом «БравоStory». Документальный фильм про группу «Браво», который недавно прошел с успехом на некоторых фестивалях.

Кому принадлежит эта идея и насколько сложно взять фильм документальный и показать в рамках фестиваля?

Идея принадлежит мне. Собственно мы просто с редакцией посмотрели, какие у нас фильмы документальные про наши музыкальные коллективы выходили в этом году. Мы покажем еще фильм про Анатолия Крупнова. Он называется «Анатолий Крупнов. Он был». Покажем очень долгожданный фильм про Юрия Шевчука, который называется «Юра. Музыкант». Фильмы эти представят съемочные группы. Можно будет обо всем подробно расспросить.

Кто будет выступать в лектории?

У нас специальным выступлением будет иллюзионист Александр Муратаев. В свое время он ребят поразил. Я думаю, все помнят его фокусы. Мало того, он не просто выступит в лектории, он потом хочет пойти в поле и, собственно, для слушателей лично продемонстрировать свои фокусы. У нас будут творческие встречи с Михаилом Пореченковым, Денисом Никифоровым. Выступят у нас известные пилоты: Алексей Кочемасов расскажет про авиацию. Космонавт Олег Артемьев покажет фото, видео. Михаил Кожухов покажет свой документальный фильм. Гарик Сукачев лично приедет на байке и представит свой фильм «То, что во мне».

Что такое «ночные программы» в VIP-зоне?

С четверга на пятницу в VIP-зоне будет выступать любимая всеми группа «Жулики». С пятницы на субботу будет, скажем, ночь поэзии с участниками группы «Ундервуд». Ребята готовят интересную программу. Это тоже будет на фестивале впервые. Ну, и с субботы на воскресенье группа VESPERCELLOS, которая сыграет нам рок хиты на виолончелях.

Настя, а ЗАГС же в этом году будет работать не так, как обычно?

В этом году он будет работать больше и дольше. Просто мы каждый год получаем столько желающих зарегистрировать свои отношения именно на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Мы решили, что в этом году ЗАГС будет полноценно работать три дня.

У нас есть уже ЗАГС, Госуслуги, а планируется ли, может быть, в будущем что-то подобное еще на фестивале?

В этом году будет баня, в которой будут работать парильщицы.

Будет ли любимая многими традиционная зарядка?

Да, конечно. Зарядка будет и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Так что, заряжайтесь.

Ты на многих «НАШЕСТВИЯХ» была. Какое твое самое любимое?

Разные годы фестиваля у меня связаны с разными эмоциями. Но, наверное, все-таки 2018 был какой-то самый яркий, запоминающийся и эмоционально-важный для меня год.





Напомним, «НАШЕСТВИЕ» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».

Свое участие в музыкальной программе-2019 уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками и многие-многие другие.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.