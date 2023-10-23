Исцеляющий жанр: Фестиваль «Все цвета джаза» представит лучших музыкантов
Прослушивание джаза оказывает терапевтический эффект, поэтому этот жанр актуален во все времена, заявил НСН музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков.
Премия «Все цвета джаза» очень престижна, а сам жанр остается актуальным даже спустя сотню лет, заявил в эфире НСН музыкальный редактор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Кротков.
«На фестивале «Все цвета джаза» будут различные награды. Например, «Восходящая звезда», которая дается неизвестному молодому исполнителю, а это уже дает ему право чувствовать себя более уверенно на своем творческом пути. Также у нас есть номинации «Релиз года», «Музыкант года», «Вклад в развитие джаза в России» и другие. Наши премии считаются престижными в кругах людей, увлеченных джазом. У нас в стране не так много мероприятий, посвященных этому жанру музыки, так что площадки, где проводится фестиваль «Все цвета джаза», вешают на самое видное место афишу, кричащую о том, что именно здесь проводился фестиваль. Мы уже девятый год подряд проводим это мероприятие, в следующем году будет юбилей! Очень много людей, конечно, хотят участвовать, чему мы несказанно рады», - сказал собеседник НСН.
По его словам, джаз остается актуальным во все времена благодаря своей адаптации под ту или иную эпоху. Этот жанр является прародителем других музыкальных направлений, а джаз-исполнители считаются самыми профессиональными музыкантами.
«Не только классическая музыка, но и джаз, да и любая интеллектуальная музыка, имеет терапевтический эффект, потому что мозг остается в тонусе при прослушивании. Джаз может и успокаивать, и бодрить! Он всегда был актуален. В этом году российскому джазу уже 101 год! Это один из самых ранних музыкальных жанров: когда начинаешь анализировать другую музыку при прослушивании, то замечаешь, что все вышло из джаза. Я сам для себя открыл это с удивлением, когда начал знакомиться с теми или иными джазовыми стандартами. Этот жанр сейчас очень актуален среди молодежи: проводится много разнообразных фестивалей, открывается все больше модных мест, где собираются молодые люди. Джаз не костный, он постоянно меняется, как вода, он всегда звучит в духе своего времени – что сто лет назад, что сейчас. Я уверен, что этот жанр и в будущем будет актуален. Не стоит забывать, что джазовые музыканты - самые профессиональные. Многие звездные коллективы и сольные исполнители приглашают на звукозаписывающие студии именно джаз-музыкантов», - отметил Дмитрий Кротков.
Он отметил, что российские джаз-коллективы поднимают престиж страны на международном музыкальном и культурном уровне.
«Российские джаз-музыканты – гордость нашей страны! Они, как классические исполнители, много раз получали Grammy в отличие от музыкантов других стилей. Российские джаз-исполнители достойно выглядят на зарубежных фестивалях! Когда к нам приезжали иностранные музыканты, они всегда задавали вопрос: «А почему мы вас не знаем?» Они всегда оставались в восторге от игры наших джазменов. Это вопрос маркетинга, раскрутки. Радио Jazz - единственная радиостанция, вещающая в этом диапазоне. Когда спрашиваешь у людей об их любимых джазовых артистах, они кроме Бутмана и Долиной никого не вспомнят, хотя у нас столько прекрасных представителей этого жанра! Например, Мария Тарасевич, Мариам Мерабова, Сергей Жилин, группы Therr Maitz, «Фрукты», - сказал Кротков.
На вопрос о том, как, по мнению профессионала, выглядит человек, слушающий джаз, Дмитрий рассказал об интеллигентной личности, которая любит театры и красивые вещи.
«На мой взгляд, человек, который слушает джаз, посещает театры, выставки, музеи, уделяет большое внимание своему досугу, хочет, чтобы у него были красивые автомобили, красивая одежда, красивый спутник рядом. Он интеллектуал. У него, скорее всего, высшее образование, интересная работа, которая по совместительству является еще и любимым делом», - отметил музыкальный редактор Радио JAZZ.
Также Дмитрий в беседе с НСН развеял достаточно распространенный миф.
«Есть миф про джаз номер один: многие думают, что до этой музыки надо дорасти. Кому-то кажется, что джаз – очень сложная и тяжелая для восприятия музыка. Это не так! Обратите внимание на то, сколько сейчас молодежи ходит в джазовые клубы. Зачастую человека приводят на джаз-концерт за ручку, а после выступления у него восторг и огонь в глазах: «Слушайте, это так здорово! А я и не знал». И он действительно не знал, что джаз бывает и попроще. Это же как с классической музыкой: есть сложная для понимания, а есть простая и понятная. Главное – эмоции», - разъяснил музред радиостанции.
Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, такие как: Леонид Агутин, один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин, саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, народная артистка РФ, несравненная Лариса Долина, российский пианист, народный артист РФ Сергей Жилин, заслуженные артисты России Валерий Сюткин и Сергей Мазаев, яркий музыкальный коллектив А’СТУДИО, певец Александр Панайотов, потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, главный кавер бэнд страны группа «Фрукты», выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этнические ритмы от группы SHOO, Евгений Пономарёв, электросвинг от Club des Belugas, манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE, расслабленный звук Triangle Sun, электрический заряд от GAYANA и безусловно на этом список не заканчивается.
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