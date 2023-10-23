Исцеляющий жанр: Фестиваль «Все цвета джаза» представит лучших музыкантов

«На фестивале «Все цвета джаза» будут различные награды. Например, «Восходящая звезда», которая дается неизвестному молодому исполнителю, а это уже дает ему право чувствовать себя более уверенно на своем творческом пути. Также у нас есть номинации «Релиз года», «Музыкант года», «Вклад в развитие джаза в России» и другие. Наши премии считаются престижными в кругах людей, увлеченных джазом. У нас в стране не так много мероприятий, посвященных этому жанру музыки, так что площадки, где проводится фестиваль «Все цвета джаза», вешают на самое видное место афишу, кричащую о том, что именно здесь проводился фестиваль. Мы уже девятый год подряд проводим это мероприятие, в следующем году будет юбилей! Очень много людей, конечно, хотят участвовать, чему мы несказанно рады», - сказал собеседник НСН.

По его словам, джаз остается актуальным во все времена благодаря своей адаптации под ту или иную эпоху. Этот жанр является прародителем других музыкальных направлений, а джаз-исполнители считаются самыми профессиональными музыкантами.

«Не только классическая музыка, но и джаз, да и любая интеллектуальная музыка, имеет терапевтический эффект, потому что мозг остается в тонусе при прослушивании. Джаз может и успокаивать, и бодрить! Он всегда был актуален. В этом году российскому джазу уже 101 год! Это один из самых ранних музыкальных жанров: когда начинаешь анализировать другую музыку при прослушивании, то замечаешь, что все вышло из джаза. Я сам для себя открыл это с удивлением, когда начал знакомиться с теми или иными джазовыми стандартами. Этот жанр сейчас очень актуален среди молодежи: проводится много разнообразных фестивалей, открывается все больше модных мест, где собираются молодые люди. Джаз не костный, он постоянно меняется, как вода, он всегда звучит в духе своего времени – что сто лет назад, что сейчас. Я уверен, что этот жанр и в будущем будет актуален. Не стоит забывать, что джазовые музыканты - самые профессиональные. Многие звездные коллективы и сольные исполнители приглашают на звукозаписывающие студии именно джаз-музыкантов», - отметил Дмитрий Кротков.