«Политика за $6 млн?»: Переплатил ли Ереван за концерт рэпера Snoop Dogg
Гонорары мировых звезд начинаются от нескольких миллионов долларов, при этом концерт Snoop Dogg в Армении может превратиться в политическую историю, сказал в эфире НСН Александр Кушнир.
Деньги, выделенные властями Армении на концерт рэпера Snoop Dogg, являются «немного странными», однако эти затраты могут оправдать политические заявления артиста, объяснил в интервью НСН продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир.
23 сентября в Ереване на стадионе «Раздан» должен состояться концерт Snoop Dogg. По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании «Doping Space» сумму, превышающую $6 млн.
«Эта сумма кажется немножко странной, но если мы потом увидим на YouTube политические лозунги на сцене, тогда эта сумма будет оправдана, что грустно, потому что тогда все понятно, это "голосуй или проиграешь". Если будет бесплатный вход, - это абсолютно политическая история. Если это коммерческая история, можно выйти в ноль, хотя гонорар мне кажется увеличенным, как минимум, в полтора-два раза. Но история неочевидная, мы пытаемся решить систему из трех уравнений с четырьмя неизвестными, нет многих вводных данных», - сказал Кушнир.
По его словам, гонорары таких артистов начинаются от нескольких миллионов долларов, а у российских звезд, которых отмечали эксперты НСН, они в десять раз меньше.
«Гонорары за стадионные концерты зависят от трех факторов. Если артист приехал со своей аппаратурой, с трейлерами, это в два раза дороже. Если он приехал в рамках тура, это дешевле. Если артист специально прилетел на один концерт, это очень дорого. Организаторы делают все возможное, чтобы мы не узнали цифры, но гонорары таким мировым звездам – от нескольких миллионов долларов. Если брать наших звезд, собирающих стадионы, - «Ленинград», Zivert, «Руки Вверх», - гонорары "примерно одинаковые", только надо убавить нолик в конце», - указал продюсер.
При этом Кушнир допустил внезапную отмену концерта Snoop Dogg в Ереване, проведя аналогии с недавней «отменой» в Москве выступления группы «Ленинград».
«Варианта будет три: в последний момент концерт отменится, концерт пройдет прекрасно, чего и желаю организаторам, или начнутся склоки, похожие на отмененный на днях концерт группы "Ленинград". Если концерт "Ленинграда" вдруг не был застрахован организаторами, от такого удара оправиться очень сложно, это огромные суммы», - подчеркнул продюсер.
В компании «Doping Space», являющейся организатором концерта Snoop Dogg в Ереване, отказались раскрывать НСН детали выступления, услышав, что звонят из Москвы. При этом к телефону подходили три разных человека, просившие перезвонить попозже.
16 сентября в «Лужниках» должен был состояться концерт группы «Ленинград», однако его отменили за три дня до этой даты. Организаторы концерта сообщили НСН, что выступление Сергея Шнурова «не согласовали».
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