«Политика за $6 млн?»: Переплатил ли Ереван за концерт рэпера Snoop Dogg

Деньги, выделенные властями Армении на концерт рэпера Snoop Dogg, являются «немного странными», однако эти затраты могут оправдать политические заявления артиста, объяснил в интервью НСН продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир.

23 сентября в Ереване на стадионе «Раздан» должен состояться концерт Snoop Dogg. По данным РИА Новости, правительство Армении выделило организатором концерта, компании «Doping Space» сумму, превышающую $6 млн.