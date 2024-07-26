Билетный сервис Казахстана разорвал партнерство с «Яндекс Афишей»

Отмечается, что соглашение, по версии одной из сторон, подразумевало предоставление «Яндексу» базы мероприятий. Взамен компании запрещалось продавать билеты на мероприятия эксклюзивно, то есть без Ticketon. Однако спустя два года российская компания начала продавать билеты самостоятельно, заявив, что развиваться на рынке Казахстана дальше планирует сама, подчеркивается в сообщении.

В «Яндекс Афише» изданию подтвердили, что с казахским партнером больше не работают. При этом на вопросы о том, какими были первоначальные условия договоренностей и почему соглашение было расторгнуто, в «Яндекс Афише» отвечать не стали. Представитель компании добавил, что «Яндекс Афиша» собирается продолжить работать в Казахстане.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников отметил в разговоре с НСН, что фестиваль Yandex Park Live заинтересует как казахских, так и российских зрителей, передает «Радиоточка НСН».

