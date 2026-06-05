Бизнесмен Михаил Гуцериев высказался против ИИ в творчестве
Михаил Гуцериев в беседе со спецкором НСН выразил уверенность в том, что технологии не смогут заменить живого творческого начала.
Миллиардер, поэт и композитор Михаил Гуцериев в беседе со спецкором НСН в кулуарах отметил исторически переменчивый характер российско-американских культурных отношений и выразил надежду на их дальнейшее развитие.
«Российско‑американские культурные связи всегда были неровными: периоды охлаждения сменялись всплесками активности, а затем — более спокойными, тёплыми фазами. Сейчас мы находимся в такой тёплой фазе, и я надеюсь, что со временем эти отношения станут по‑настоящему дружескими. Отсутствие иностранных артистов на нашей сцене нас не тревожит: это их осознанный выбор. В русскоязычной среде успешно работают наши исполнители. Если зарубежные звёзды к нам не приезжают, значит, для них это экономически невыгодно — они теряют доход и возможность расширить аудиторию», — сказал Гуцериев спецкору НСН.
Высказываясь о роли искусственного интеллекта в искусстве, Гуцериев выразил уверенность в том, что технологии не смогут заменить живого творческого начала.
«Искусственный интеллект не создаёт музыку с нуля — он работает на основе уже существующих произведений. Поэтому композиторы и поэты по‑прежнему будут востребованы. Появление роботов и ИИ — естественный процесс, но я пока не встречал примера, когда искусственный интеллект превзошёл бы живого исполнителя. Лично я не использую ИИ в творчестве: в этом нет необходимости. На сцене всегда будут блистать живые артисты, а не алгоритмы. В этом вопросе я не вижу какой‑либо серьёзной проблемы», — сказал
Михаил Гуцериев — российский предприниматель и меценат, широко известный также как плодовитый поэт‑песенник и композитор: он автор стихов более чем к 300 песням, которые исполняют Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина и другие звёзды. Его песни многократно удостаивались наград на фестивалях «Песня года», «Шансон года» и «Виктория», а сборники на его стихи — такие как «Территория любви», «Формула счастья» и «Любовь уставших лебедей» — получили широкую популярность. Кроме того, Гуцериев участвует в развитии музыкальной индустрии через контроль радиохолдинга Krutoy Media и телевещателя Bridge Media, а также реализует поэтические проекты с участием известных актёров — например, серию киноклипов на стихи, прочитанные Валентином Гафтом и Константином Хабенским.
Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом для музыкального рынка — это увеличение конкуренции за внимание.
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