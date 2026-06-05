Высказываясь о роли искусственного интеллекта в искусстве, Гуцериев выразил уверенность в том, что технологии не смогут заменить живого творческого начала.

«Искусственный интеллект не создаёт музыку с нуля — он работает на основе уже существующих произведений. Поэтому композиторы и поэты по‑прежнему будут востребованы. Появление роботов и ИИ — естественный процесс, но я пока не встречал примера, когда искусственный интеллект превзошёл бы живого исполнителя. Лично я не использую ИИ в творчестве: в этом нет необходимости. На сцене всегда будут блистать живые артисты, а не алгоритмы. В этом вопросе я не вижу какой‑либо серьёзной проблемы», — сказал

Михаил Гуцериев — российский предприниматель и меценат, широко известный также как плодовитый поэт‑песенник и композитор: он автор стихов более чем к 300 песням, которые исполняют Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина и другие звёзды. Его песни многократно удостаивались наград на фестивалях «Песня года», «Шансон года» и «Виктория», а сборники на его стихи — такие как «Территория любви», «Формула счастья» и «Любовь уставших лебедей» — получили широкую популярность. Кроме того, Гуцериев участвует в развитии музыкальной индустрии через контроль радиохолдинга Krutoy Media и телевещателя Bridge Media, а также реализует поэтические проекты с участием известных актёров — например, серию киноклипов на стихи, прочитанные Валентином Гафтом и Константином Хабенским.



Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом для музыкального рынка — это увеличение конкуренции за внимание.

