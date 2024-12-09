СМИ: Мировой тур Тейлор Свифт Eras Tour побил рекорд по сборам

Уточняется, что подобный показатель вдвое превышает валовую сумму с продажи билетов любого другого тура. При этом средняя стоимость одного билета на выступление певицы составила 204 доллара.

В общей сложности концерты Свифт посетили более 10 миллионов зрителей по всему миру.

Ранее сообщалась, что певица стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. В настоящее время её состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов — на полмиллиарда больше, чем в апреле 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

