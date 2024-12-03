«От искры до звезды»: Яндекс Музыка подвела индустриальные итоги года
Яндекс Музыка подвела индустриальные итоги года в рамках ежегодного события YAM Session, которое прошло 2 декабря в Московском международном Доме музыки. На мероприятии сервис отметил лучших артистов и релизы уходящего года.
Номинацию «Трек года» за наибольшее количество прослушиваний в этом году забрал хит «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры».
Артистом года оказался один из самых популярных рэп-исполнителей страны MACAN. Он стал лидером по количеству премиальных стримов новых песен. Треки с его альбома «I AM» набрали больше всего прослушиваний в этом году, что помогло релизу забрать номинацию «Альбом года».
А самой прослушиваемой артисткой за год по количеству премиальных стримов новых треков стала певица MONA. Сейчас ее аудитория на сервисе превышает 7 млн слушателей в месяц.
Фрешменом года стала перспективная певица BEARWOLF, набравшая популярность благодаря видео в соцсетях. В мае артистка выпустила трек «GODZILLA», который стал символом внутренней силы. За короткий срок BEARWOLF взлетела в Моей волне, попала на билборды в качестве главной героини проекта Искра и поднялась в топ Чарта.
Самой же яркой «Искрой года» стал казахстанский артист Wallem, одновременно показавший и лучший Взлет в Моей волне. Всего за месяц после попадания в систему персональных рекомендаций его аудитория выросла с 28 тыс. слушателей в месяц до 5 млн, после чего на пике достигала 5,7 млн ежемесячных слушателей. Слушателям особенно понравился его трек «Харизма».
Королем Суперлонча — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал BUSHIDO ZHO с треком «далеко (большой бушизм)» в жанре бразильский фонк. А Покорителями Чарта в этом году оказались артисты Jakone и Kiliana, чей трек «Асфальт» продержался на первой позиции в топе суммарно 80 дней. Победа в номинации «Выбор редакции» досталась инди-поп-артистке Элли на маковом поле за альбом «сад твоего имени».
Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий заявил в пресс-центре НСН, что в России появилось множество молодых артистов, которые могут быть не знакомы промоутерам «старой школы», однако эти исполнители уже собирают тысячные залы. Он признался, что в начале «думал, что MACAN – это машина».
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