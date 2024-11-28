Рэпер MACAN стал артистом года по версии VK Музыки
Рэпер MACAN (Андрей Косолапов - прим. НСН) в третий раз подряд стал артистом года по версии VK Музыки, набрав более 950 миллионов прослушиваний.
Также релиз артиста I AM стал «Альбомом года», его прослушали более 280 миллионов раз. Самым ожидаемым альбомом года стал релиз GOD SYSTEM от Kai Angel.
«Группой года» назван коллектив хип-хоп-дуэт MiyaGi & Эндшпиль, треки которого прослушали 700 миллионов раз. В номинации «Артист с самой большой аудиторией» победил Баста (более 200 миллионов прослушиваний), а артисткой года стала Анна Асти (300 миллионов прослушиваний).
При этом треком года признали песню «Дорога дальняя» в исполнении Jakone. Народные мотивы также привели к победе Татьяну Куртукову в номинации «Прорыв года». «Трендом года» стали uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo с хитом «Гламур», а лейблом года признали Golden Sound (MACAN, A.V.G, Jakone, SCIRENA).
Ранее в HiFi-стриминге «Звук» сообщили, что топ артистов, которых чаще всего слушали на платформе в 2024 году возглавили Люся Чеботина и Женя Трофимов из группы «Комната культуры». Самым популярным рок-альбомом оказался «Фолк» группы «Звери», в поп-музыке лидером стал «Как Есенин» от Navai, в рэпе – «Streets Echo 2052» исполнителя ALBLAK 52, напоминает «Радиоточка НСН».
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