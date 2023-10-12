«Проигрывателя нет»: Лоза выпустил свои хиты на виниле, но послушать их не сможет
Юрий Лоза в эфире НСН восхитился художниками, оформляющими винил, посетовав, что тема плоской Земли слишком обширна для одной пластинки.
Певец и композитор Юрий Лоза признался НСН, что хоть и выпустил на днях свои хиты на виниле, сам проигрывателя не имеет и не может послушать, что получилось.
"Это не я решил издать, а с таким предложением ко мне обратилась фирма. Я решил, что если кому-то это интересно, то почему нет? Пленка звук "отепляет", а винил - это по сути аналог пленки. Даже если взять цифровой звук и записать на винил, он будет звучать лучше", - сказал он.
При этом Лоза заявил, что сам виниловые пластинки не собирает.
"У меня нет винилового проигрывателя, я давно перешел на цифру. Когда-то я думал, что винил - это прошлый век, и к этому не вернутся. Но нет, все равно остались люди, которые слушают. Более того, есть и такие, кто слушает мои песни на пленочных бобинах", - рассказал он.
Тем не менее, Лоза отметил важность художественного оформления пластинок.
«Когда ты берешь в руки виниловую пластинку, видишь, что это целая картина. Кроме того, вкладка давала целый разворот, огромный плакат получался. Конечно, у винила в этом плане большое преимущество, визуально он выглядит гораздо эффектнее современных носителей», - сказал он.
Напоследок певец порассуждал, что на изложение его теории о плоской Земле не хватит одной виниловой пластинки.
«Тема о плоской Земле настолько велика и обширна, что ее на одной пластинке не реализовать. Эрик Дубей (автор книг о "плоской Земле" - прим. НСН) выпустил более 20 роликов по полчаса. У винила есть определенные ограничения, например, если выходил новый альбом, он ограничен форматом самой пластинки. Если я соберусь что-то делать, на винил поместится мало информации», - сказал Лоза.
Ранее артист называл четыре аргумента в пользу теории о плоской Земле. В частности, он отмечал, что моряки не пользуются глобусом. Артист пояснил, что часть аргументов взял из книги Эрика Дубея, а часть из собственного опыта и рассказов родственников – мореплавателей и летчиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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