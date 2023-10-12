«Проигрывателя нет»: Лоза выпустил свои хиты на виниле, но послушать их не сможет

"Это не я решил издать, а с таким предложением ко мне обратилась фирма. Я решил, что если кому-то это интересно, то почему нет? Пленка звук "отепляет", а винил - это по сути аналог пленки. Даже если взять цифровой звук и записать на винил, он будет звучать лучше", - сказал он.

При этом Лоза заявил, что сам виниловые пластинки не собирает.

"У меня нет винилового проигрывателя, я давно перешел на цифру. Когда-то я думал, что винил - это прошлый век, и к этому не вернутся. Но нет, все равно остались люди, которые слушают. Более того, есть и такие, кто слушает мои песни на пленочных бобинах", - рассказал он.

Тем не менее, Лоза отметил важность художественного оформления пластинок.



«Когда ты берешь в руки виниловую пластинку, видишь, что это целая картина. Кроме того, вкладка давала целый разворот, огромный плакат получался. Конечно, у винила в этом плане большое преимущество, визуально он выглядит гораздо эффектнее современных носителей», - сказал он.