Кит Ричардс: Музыка звучит по-настоящему только на виниле
Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс считает, что по-настоящему музыка звучит только на виниле. Об этом он рассказал в эфире на BBC Sounds.
Музыкант назвал звукозапись особым искусством. Ричардс уверен, что нет никакого смысла выражать словами музыку и то, какое влияние она оказывает на человека.
«Но винил даст вам то, что реально, и я предпочитаю слушать музыку таким образом. Мне нравится настоящее», - сказал гитарист.
Он признался, что любит виниловые пластинки из-за их аутентичности.
The Rolling Stones 20 октября 2023 года выпустит новый студийный альбом «Hackney Diamonds», напоминает «Радиоточка НСН».
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