Кит Ричардс: Музыка звучит по-настоящему только на виниле

Музыкант назвал звукозапись особым искусством. Ричардс уверен, что нет никакого смысла выражать словами музыку и то, какое влияние она оказывает на человека.

«Но винил даст вам то, что реально, и я предпочитаю слушать музыку таким образом. Мне нравится настоящее», - сказал гитарист.

Он признался, что любит виниловые пластинки из-за их аутентичности.

The Rolling Stones 20 октября 2023 года выпустит новый студийный альбом «Hackney Diamonds», напоминает «Радиоточка НСН».

