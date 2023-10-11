«Истоки звука!»: Аналоговый винил в России записывает только студия «Vintage Records»

Студия «Vintage Records» - единственная в стране, кто может позволить себе работать всю запись в аналоге и оцифровать звук лишь в самом конце, заверил НСН глава студии Дмитрий Куликов.

Руководитель крупнейшей звукозаписывающей студии в России «Vintage Records» Дмитрий Куликов заявил в разговоре с НСН, что это единственная в стране студия, которая предлагает музыкантам записать полностью аналоговый звук.

«Почему Vintage? Потому что у нас собрано много уникальных винтажных звуковых приборов из 1960-х, 1970-х и даже 1950-х годов. Например, центральная консоль у нас – это пульт Solid State Logic SSL 6056G, лучший в мире для записи и сведения. Его уникальность в том, что в аналоговом тракте короткий путь, имеются позолоченные контакты, толстые провода, и это дает звуку богатую характеристику, а также сокращает потери», - отметил он.

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Он объяснил, что винтажное оборудование гораздо качественнее, чем самое современное, а также создает неповторимый «ламповый» звук.

«Практически все старое оборудование устроено так, что там использовались всегда качественные большие детали. Если провод медный, то он медный, а в современные добавляют различные сплавы, чтобы удешевить производство. Почему ценятся винтажные приборы? Потому что не экономили тогда, люди стремились вложиться максимально в качество звука. С точки зрения электрики современные предложения могут выглядеть как достойная замена, но с точки зрения звука - совсем нет, хуже гораздо. «Vintage Records» - это студия истока звука - объяснил собеседник НСН.

ФОТО: Студия VINTAGE RECORDS

Куликов подчеркнул, что заветную полностью аналоговую пластинку исполнители могут записать в России только на «Vintage Records».

«Мы работаем в аналоге и оцифровываем запись в самый последний момент. У нас есть эта уникальная возможность - записывать аналог. Еще одна фишка: у нас выпускают пластинки с тремя буквами «А» - аналоговая запись, аналоговое сведение, аналоговый мастеринг. Сейчас это редкость. У нас есть широкий 24х-канальный магнитофон, мы записываем на него, с него сводим через аналоговый пульт на узкую ленту, и эту узкую ленту уносим в мастеринг, нарезаем из нее рекорды, произведения, и прямо с пленки нарезаем винил. Такой возможностью у нас в стране ни одна студия не обладает. Не знаю, остались ли такие за рубежом», - похвастался глава студии.

ФОТО: Студия VINTAGE RECORDS

Многие не только отечественные, но и мировые звезды знают преимущества «Vintage Records», и приезжают записываться именно сюда. Например, в июне 2023 года звезда мирового джаза, американский контрабасист Эдди Гомес приехал в Россию записывать в студию новый альбом вместе с участниками квартета «Blues For 4» («Блюз на четверых»). В классический состав «Blues For 4» входят россияне Игорь Бутман и Андрей Кондаков, а также американцы Эдди Гомес и Ленни Уайт.

После успешной записи альбома Игорь Бутман рассказал НСН, почему американец Эдди Гомес решил работать над материалом именно в России, и именно в «Vintage Records».

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ФОТО: Студия VINTAGE RECORDS
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