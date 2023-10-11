«Истоки звука!»: Аналоговый винил в России записывает только студия «Vintage Records»

Руководитель крупнейшей звукозаписывающей студии в России «Vintage Records» Дмитрий Куликов заявил в разговоре с НСН, что это единственная в стране студия, которая предлагает музыкантам записать полностью аналоговый звук.

«Почему Vintage? Потому что у нас собрано много уникальных винтажных звуковых приборов из 1960-х, 1970-х и даже 1950-х годов. Например, центральная консоль у нас – это пульт Solid State Logic SSL 6056G, лучший в мире для записи и сведения. Его уникальность в том, что в аналоговом тракте короткий путь, имеются позолоченные контакты, толстые провода, и это дает звуку богатую характеристику, а также сокращает потери», - отметил он.