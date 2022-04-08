Pink Floyd выпустили новую песню впервые за 28 лет
Легендарная британская рок-группа Pink Floyd выпустила песню «Hey, Hey, Rise up!» про конфликт России и Украины. На официальном сайте коллектива сообщается, что это первая работа за последние 28 лет.
В новом сингле используется вокал украинского музыканта и автора текстов группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка.
Музыку к песне сочинил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор. В работе также приняли участие барабанщик Ник Мэйсон, басист Гай Пратт и клавишник Нитин Соуни.
Отмечается, что все вырученные от продажи сингла средства будут направлены на помощь украинским беженцам.
Ранее рок-группа Pink Floyd заявила о своём решении удалить свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Женщина и ребёнок пострадали при обрушении лифта в Махачкале
- Истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти
- Эксперт объяснил, как правильно вести себя на собеседовании
- Телеграм: Буча, Жириновский, санкции
- Песков раскритиковал решение Латвии запретить празднование Дня Победы
- Авиакомпания «ИрАэро» запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
- Pink Floyd выпустили новую песню впервые за 28 лет
- Евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
- Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме
- «Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru