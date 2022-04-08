Pink Floyd выпустили новую песню впервые за 28 лет

Легендарная британская рок-группа Pink Floyd выпустила песню «Hey, Hey, Rise up!» про конфликт России и Украины. На официальном сайте коллектива сообщается, что это первая работа за последние 28 лет.

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В новом сингле используется вокал украинского музыканта и автора текстов группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка.

Музыку к песне сочинил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор. В работе также приняли участие барабанщик Ник Мэйсон, басист Гай Пратт и клавишник Нитин Соуни.

Отмечается, что все вырученные от продажи сингла средства будут направлены на помощь украинским беженцам.

Ранее рок-группа Pink Floyd заявила о своём решении удалить свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

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