Pink Floyd удалит свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии
Британская рок-группа Pink Floyd заявила о своем решении удалить свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии. Об этом группа сообщила в официальном аккаунте в Twitter.
To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022
«Вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину», - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут удалены все произведения Pink Floyd с 1987 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Pink Floyd удалит свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии
- ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличных долларов
- Путин и Лукашенко обсудили шаги по противодействию санкциям Запада
- В Meta заявили, что не потерпят русофобии
- США ввели санкции против супруги Пескова и его детей
- В ООН выступили против разжигания ненависти и призывов к насилию в соцсетях
- В Польше сообщают о скорой нехватке мест для беженцев из Украины
- Минобороны впервые показало карту районов Украины, контролируемых ВС РФ
- Bloomberg: ЕС может выпустить бонды на 2 трлн евро
- Байден заявил, что США ответят на действия России против НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru