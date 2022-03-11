Pink Floyd удалит свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии

Британская рок-группа Pink Floyd заявила о своем решении удалить свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии. Об этом группа сообщила в официальном аккаунте в Twitter.

«Вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут удалены все произведения Pink Floyd с 1987 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры