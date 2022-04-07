Группа «Тараканы!» объявила, что прекращает свое существование
Панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает своё существование. Официальное заявление опубликовано на сайте коллектива.
В своём обращении музыканты отметили, что попали в список «неугодных» артистов, из-за чего стали отменяться концерты, что подвергает промоутеров финансовым рискам.
«Так как жизнь группы невозможна без концертов, а творческая работа невозможна в обстановке, когда тебе то и дело затыкают рот, мы приняли решение прекратить деятельность группы», - подчеркнули они.
Также «Тараканы!» подвергли резкой критике проведение спецоперации ВС РФ на Украине и подчеркнули, что в такой обстановке не имеют «морального права продолжать концертную деятельность, проводить концерты как чисто развлекательные мероприятия».
Ранее британская рок-группа Pink Floyd заявила о своём решении удалить свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
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