Группа «Тараканы!» объявила, что прекращает свое существование

Панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает своё существование. Официальное заявление опубликовано на сайте коллектива.

Не до развлечений. Западные музыканты отменяют свои концерты в России

В своём обращении музыканты отметили, что попали в список «неугодных» артистов, из-за чего стали отменяться концерты, что подвергает промоутеров финансовым рискам.

«Так как жизнь группы невозможна без концертов, а творческая работа невозможна в обстановке, когда тебе то и дело затыкают рот, мы приняли решение прекратить деятельность группы», - подчеркнули они.

Также «Тараканы!» подвергли резкой критике проведение спецоперации ВС РФ на Украине и подчеркнули, что в такой обстановке не имеют «морального права продолжать концертную деятельность, проводить концерты как чисто развлекательные мероприятия».

Ранее британская рок-группа Pink Floyd заявила о своём решении удалить свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыМузыканты о политике"тараканы!"
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