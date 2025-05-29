Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил развлекательную программу

«Дорогие друзья! Приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» – место, где звуки любимых песен сольются с безграничной атмосферой праздника. Берите друзей, родных, детей, родителей и хорошее настроение и приходите на площадку фестиваля. Мы подготовили для вас насыщенную и разнообразную программу», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселёва.

Взрослые посетители фестиваля, который состоится 26-27 июля в кинопарке «Москино», смогут насладиться зажигательными концертами под открытым небом, посетить тематические зоны и сыграть в баскетбол на свежем воздухе, а для юных гостей фестиваля организаторы подготовили особые развлечения. Среди них прыжки на надувных батутах, превращения с помощью аквагрима от талантливых художников и увлекательные настольные игры. Родители вместе с детьми попробуют силы в аэрохоккее, дартсе, а также посетят различные мастер-классы.

В течение двух дней для зрителей на главной сцене площадки и киносцене выступят более 15 артистов. Кроме яркого музыкального шоу и мощного звука, гостей ждет насыщенная развлекательная программа для всей семьи и море эмоций.