Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил развлекательную программу
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил развлекательную программу для взрослых и детей. Об этом НСН рассказали в оргкомитете фестиваля.
«Дорогие друзья! Приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» – место, где звуки любимых песен сольются с безграничной атмосферой праздника. Берите друзей, родных, детей, родителей и хорошее настроение и приходите на площадку фестиваля. Мы подготовили для вас насыщенную и разнообразную программу», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселёва.
Взрослые посетители фестиваля, который состоится 26-27 июля в кинопарке «Москино», смогут насладиться зажигательными концертами под открытым небом, посетить тематические зоны и сыграть в баскетбол на свежем воздухе, а для юных гостей фестиваля организаторы подготовили особые развлечения. Среди них прыжки на надувных батутах, превращения с помощью аквагрима от талантливых художников и увлекательные настольные игры. Родители вместе с детьми попробуют силы в аэрохоккее, дартсе, а также посетят различные мастер-классы.
В течение двух дней для зрителей на главной сцене площадки и киносцене выступят более 15 артистов. Кроме яркого музыкального шоу и мощного звука, гостей ждет насыщенная развлекательная программа для всей семьи и море эмоций.
Кроме того, на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» все желающие смогут сделать фотографии в необычной локации. Также на площадке будет организован фудкорт с разнообразием блюд и напитков. Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
На площадках выступали такие знаковые музыканты, как Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Ария», «Пилот», «Секрет», «Ундервуд», «Мураками». В этом году на фестивале выступит группа «Ленинград» во главе с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.
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