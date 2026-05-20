Удобно считать: Почему ЕГЭ выгоден чиновникам
Олег Смолин заявил НСН, что выделять платные места вузам нужно не только по баллам ЕГЭ.
Сегодня баллы ЕГЭ абитуриентов выступают критерием выделения вузу платных мест, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«ЕГЭ – это крайне удобная вещь для чиновников, очень удобно считать. Например, сейчас у нас главный критерий определения, какому вузу давать право на платный прием, это как раз баллы ЕГЭ. Я задавал вопрос, какому вузу нужно давать такое право. Тому вузу, у которого большие баллы ЕГЭ у абитуриентов, но у кого ребята уезжают за рубеж? Или тому, у кого баллы пониже, но выпускники которого работаю в стране? Это непростой вопрос. Я не против зарубежного образования, но моя задача как парламентария – готовить тех, кто будет поднимать экономику в России», - рассказал он.
ЕГЭ имеет плюсы и минусы, такой формат позволяет ребятам из регионов поступать в столичные вузы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
