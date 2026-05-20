Сегодня баллы ЕГЭ абитуриентов выступают критерием выделения вузу платных мест, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«ЕГЭ – это крайне удобная вещь для чиновников, очень удобно считать. Например, сейчас у нас главный критерий определения, какому вузу давать право на платный прием, это как раз баллы ЕГЭ. Я задавал вопрос, какому вузу нужно давать такое право. Тому вузу, у которого большие баллы ЕГЭ у абитуриентов, но у кого ребята уезжают за рубеж? Или тому, у кого баллы пониже, но выпускники которого работаю в стране? Это непростой вопрос. Я не против зарубежного образования, но моя задача как парламентария – готовить тех, кто будет поднимать экономику в России», - рассказал он.

ЕГЭ имеет плюсы и минусы, такой формат позволяет ребятам из регионов поступать в столичные вузы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

