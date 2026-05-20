«За пару дней!»: Как поправки в закон помогут с поставкой орфанных лекарств
Николай Беспалов и Олеся Полянская заявили НСН, что перебоев с лекарствами для таких пациентов нет, однако поправки для упрощения ввоза лекарств нужны, и решить этот вопрос можно было бы за пару дней.
Проблем с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями сейчас нет, так как их предоставляют профильные лечебные учреждения, однако действительно есть путаница с административными процедурами. Об этом НСН рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Пациенты с орфанными заболеваниями рискуют остаться без лекарств из-за неработающего закона, пишут «Известия». Так, поправки, которые должны были упростить ввоз недавно зарегистрированных иностранных лекарств, приняли ещё в 2024 году. Однако необходимое постановление правительства до сих пор не утверждено. На проблему обратили внимание пациентские организации. Они предупредив о рисках перерывов в терапии для людей с редкими заболеваниями из-за сложившейся ситуации. Беспалов рассказал, как обстоит ситуация с лекарствами.
«Если фиксируют такие перебои, значит, какая-то часть пациентов сталкивается с такими проблемами. Обеспечение орфанными препаратами, как правило, осуществляется в условиях лечебно-профилактических учреждений. Это профильные больницы, которые занимаются ведением таких пациентов. Это не те препараты, которые можно пойти купить в аптеке, по крайней мере, в основной массе, так как они требуют специальных условий применения и стоят очень недешево. Каких-то явных проблем сейчас нет, но, естественно, есть определенная путаница с административными процедурами. Я думаю, здесь просто Минздраву нужно взять дело в свои руки и довести до завершения. При наличии определенной воли этот вопрос решается в течении нескольких рабочих дней», - уточнил он.
В свою очередь директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская также заявила НСН, что пациенты обеспечены лекарствами, но поправки в закон и правда нужны.
«Да, это соответствует действительности. И да, изменения в законодательстве действительно упростили бы процесс. Но это не говорит о том, что лекарства не могут попасть к нам, механизм работает и лекарства поставляют. О задержках прохождения законодательных документов может прокомментировать только Минздрав. Никто из общественных ассоциаций не скажет, на каком сейчас этапе находится документ», - подытожила она.
Ранее стало известно, что в России ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
