Проблем с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями сейчас нет, так как их предоставляют профильные лечебные учреждения, однако действительно есть путаница с административными процедурами. Об этом НСН рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Пациенты с орфанными заболеваниями рискуют остаться без лекарств из-за неработающего закона, пишут «Известия». Так, поправки, которые должны были упростить ввоз недавно зарегистрированных иностранных лекарств, приняли ещё в 2024 году. Однако необходимое постановление правительства до сих пор не утверждено. На проблему обратили внимание пациентские организации. Они предупредив о рисках перерывов в терапии для людей с редкими заболеваниями из-за сложившейся ситуации. Беспалов рассказал, как обстоит ситуация с лекарствами.

«Если фиксируют такие перебои, значит, какая-то часть пациентов сталкивается с такими проблемами. Обеспечение орфанными препаратами, как правило, осуществляется в условиях лечебно-профилактических учреждений. Это профильные больницы, которые занимаются ведением таких пациентов. Это не те препараты, которые можно пойти купить в аптеке, по крайней мере, в основной массе, так как они требуют специальных условий применения и стоят очень недешево. Каких-то явных проблем сейчас нет, но, естественно, есть определенная путаница с административными процедурами. Я думаю, здесь просто Минздраву нужно взять дело в свои руки и довести до завершения. При наличии определенной воли этот вопрос решается в течении нескольких рабочих дней», - уточнил он.